Alexander-Arnold apte pour la reprise de la PL, Robertson out ?

Le latéral droit des Reds est remis de sa blessure et sera apte pour le match contre Norwich, contrairement à Andy Robertson, touché à la cheville.

Trent Alexander-Arnold s'est déclaré apte à 100% pour le début de la nouvelle saison avec Liverpool, mais admet que les nouvelles concernant son partenaire en défense Andy Robertson semble être "assez mauvaises". Les problèmes liées aux blessures ont décimé les plans des Reds en 2020-21, en particulier en défense.

Cet été, la star anglaise Trent Alexander-Arnold a raté le Championnat d'Europe cet été après avoir contracté un problème à la cuisse avant le tournoi, tandis que l'arrière gauche écossais Robertson s'est blessé à la cheville lors d'un match amical contre l'Athletic Bilbao (1-1). Deux blessures inquiétantes à l'approche du prochain exercice.

Le latéral droit anglais rassure sur son état de forme

Néanmoins, Trent Alexander-Arnold a retrouvé la forme physique à temps et sera apte pour le match d'ouverture de la saison contre Norwich, le 14 août prochain, et a déclaré au site officiel des Reds être à 100% physiquement. "J'ai assez bien commencé la pré-saison, à l'entraînement, j'ai travaillé, j'ai obtenu le feu vert du personnel médical dès le début de la préparation et j'ai pu continuer à me mettre en forme", a confié l'international des Trois Lions, attendu au tournant par les supporters des Reds.

Si le latéral droit est en forme, son pendant côté gauche, lui, ne peut en dire autant. Andy Robertson a été forcé de quitter le terrain contre l'Athletic Bilbao, le joueur de 27 ans s'étant blessé à la cheville. Jürgen Klopp et son staff attendent les résultats d'une analyse avant de déterminer combien de temps l'Écossais sera absent.



Mais Trent Alexander-Arnold admet que les choses ne vont pas bien. "Je ne l'ai pas vu, pour être juste, mais je pense que vous savez que ça va être assez mauvais si Robbo doit sortir. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait normalement, donc c'est décevant de voir ça, mais je suis sûr qu'il rebondira dès qu'il le pourra". Liverpool aura un autre match amical contre Osasuna lundi, avant de se concentrer sur le voyage à Norwich, nouvellement promu. Un premier rendez-vous décisif pour bien débuter la saison.