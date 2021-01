Alex Telles réclame du temps de jeu à Manchester United

En raison de l'excellent rendement de Luke Shaw, Alex Telles n'a pas pu trop jouer avec MU jusqu'ici. Le Brésilien commence à s'impatienter.

Alex Telles vient d'affirmer qu'il a rejoint pour jouer et non pour rester sur le banc. Mais, le latéral brésilien est aussi plein d'éloges envers Luke Shaw, son concurrent direct à Old Trafford.

Shaw a connu une sorte de renaissance cette saison dans l’équipe première d'United sous la coupe d’Ole Gunnar Solskjaer. Les solides performances de l'Anglais ont empêché Telles de se mettre en avant. L'ancien sociétaire de Porto n'a joué que 45 minutes des six derniers matchs de .

"Je suis apte à jouer", a déclaré Telles sur le site web de United avant le choc de la dimanche contre . «Je suis également très content des performances de Luke et de son travail acharné. Mais, je suis venu ici pour jouer. Et moi et Luke nous progressons vraiment ensemble, à la fois à l'entraînement et aux matches. J'ai joué et j'ai également réalisé de bonnes performances. United en profite également, United le club, car nous gagnons en ayant de bons joueurs disponibles. Et si nécessaire, je suis là, prêt, concentré et prêt à jouer. Et encore une fois, je répète que je suis vraiment heureux pour Luke Shaw, ses excellentes performances et ses contributions.»

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Shaw a déclaré plus tôt cette semaine que Telles avait joué un rôle important dans son retour en grâce. "Nous avons une excellente relation, il me pousse à me surpasser chaque jour à l'entraînement et nous nous entendons très bien". a-t-il déclaré à MUTV.

"C’est bien d’avoir cette concurrence, nous nous sommes poussés les uns les autres pour tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est une façon positive pour nous de concevoirles choses".

Anciennement de Porto, et Inter, Telles connait ce que c'est les derbys chauds et il a hâte de défier Liverpool à Old Trafford. "Je pense que j'ai peut-être commencé à comprendre l'ampleur de la rivalité lorsque je suis arrivé à Manchester United. Ce sont deux très grands clubs, tous deux avec une histoire énorme. Je pense que tous les matchs entre les deux équipes depuis le début jusqu'à maintenant ont été serrés, et j'ai vu dans le match précédent à quel point la rivalité était grande et je suis sûr que nous serons très préparés pour ce match. J'ai joué dans beaucoup de derbies. Porto v , Galatasaray v , le derby de Milan et je pense que la plus grande, ou la plus grande rivalité, pour moi, c'est Porto v Benfica. C'est un match avec beaucoup d'histoire, c'est une énorme rivalité. Pas seulement entre les clubs de football mais aussi entre les deux villes. Donc pour moi, je pense que ce serait celui où la rivalité est la plus grande."