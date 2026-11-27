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Alex Scott l’affirme : Bournemouth rêve ouvertement de soulever le trophée de la Ligue Europa après une remarquable remontée à dix contre le Celta Vigo, qui a marqué l’histoire européenne du club. Avec cinq victoires en cinq matches de Ligue Europa, Bournemouth croit désormais à la possibilité de ramener un trophée continental majeur sur la côte sud de l’Angleterre.

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Scott vise un trophée européen

Bournemouth ose rêver d’un titre continental après s’être rapproché de la phase à élimination directe grâce à un parcours sans faute. Après le spectaculaire retournement de situation en Espagne , le milieu Alex Scott n’a pas caché les grandes ambitions du club. L’international anglais estime que l’effectif a les qualités et la confiance nécessaires pour aller jusqu’à la finale à Francfort, en mai prochain. Le club de la côte sud de l’Angleterre a rarement remporté de trophée majeur au cours de son histoire, son titre de champion de deuxième division anglaise en 2014-2015 restant sa plus grande réussite à ce jour.

« Bien sûr, c’est notre rêve. Quand on grandit en voulant devenir footballeur, on rêve de gagner des trophées. Regardez d’où vient ce club et où il en est aujourd’hui », a déclaré Scott lors d’un entretien avec TNT Sports. « Quand on voit d’où vient ce club et où il en est aujourd’hui, tout le mérite revient à ceux qui l’ont construit. Pour les joueurs, c’est un rêve d’être sur le terrain et de jouer pour ce club. Il nous reste encore des victoires à obtenir pour nous qualifier parmi les huit premiers. Ensuite, nous nous concentrerons entièrement sur la suite et, avec un peu de chance, nous pourrons aller jusqu’au bout et remporter la compétition. »

Bournemouth entre dans l’histoire européenne

Le succès de Bournemouth face au Celta s’est construit dans l’adversité, alors que son parcours européen sans faute semblait d’abord compromis. Menés 1-0 après un but d’Iago Aspas, les visiteurs ont subi un nouveau coup dur au milieu de la première période avec l’expulsion de Bafode Diakite. À dix, la tâche s’annonçait immense.

Mais Bournemouth n’a pas cédé. Les buts d’Alvaro Rodriguez et de Rayan après la pause lui ont permis de signer une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues, un record pour le club. Cette victoire fait aussi de Bournemouth le seul club à compter cinq succès en cinq matches cette saison. Après Nuremberg (1961-1962) et l’Ararat (1972-1973), il devient seulement le troisième club à remporter ses cinq premiers matches européens, tours de qualification exclus et Coupe des villes de foires comprise.

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Un ajustement tactique à la pause change tout

Si le score témoigne d’une remontée maîtrisée, Scott a révélé que Bournemouth avait d’abord peiné à s’adapter après l’expulsion de Diakite. En conservant son plan de jeu prévu à onze, le club a laissé le Celta trouver trop facilement des espaces dans ses lignes. Le staff technique est alors intervenu à la pause pour réorganiser l’équipe.

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« C’était difficile, a reconnu Scott. Quand nous nous sommes retrouvés à dix, nous avons plus ou moins continué à faire ce que nous avions prévu de faire à onze, et ils arrivaient beaucoup trop souvent à percer nos lignes. Il y avait des espaces partout. Nous avons donc apporté quelques changements à notre dispositif, à notre organisation et à notre pressing. Tout le mérite revient à l’entraîneur et au staff pour ces ajustements. Ensuite, nous sommes retournés sur le terrain et avons montré le caractère de cette équipe. »

Scott retrouve ses sensations face au Celta

Scott a repris la compétition plus tôt que prévu après une blessure à la cuisse contractée avec l’Angleterre, qui devait initialement l’éloigner des terrains jusqu’à huit semaines. Le déplacement sur le terrain du Celta était son deuxième match depuis son retour. Désireux de contribuer au parcours européen du club, il a vu dans cette rencontre exigeante à l’extérieur une occasion importante de retrouver le rythme de la compétition.

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Après avoir accumulé de précieuses minutes dans un match difficile, Scott a reconnu qu’il lui fallait encore retrouver toutes ses sensations avant les prochaines rencontres. « C’était un plaisir de les regarder jouer et j’avais hâte de retourner sur le terrain, a-t-il ajouté. C’était un bon match pour moi, avec davantage de minutes dans les jambes lors d’une rencontre difficile, et une prestation correcte. On voit sans doute que j’ai été absent pendant quelques mois, mais je suis heureux d’être de retour sur le terrain et j’ai hâte de disputer les prochains matches. »