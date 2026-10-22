Alex Pastoor s’est montré particulièrement critique à l’égard de la prestation du Feyenoord face au Real Betis. L’entraîneur, actuellement sans club, ne comprend surtout pas les choix de Giovanni van Bronckhorst et ne cache pas son incompréhension.

Le Feyenoord s’est incliné 1-0 face au Real Betis mercredi soir, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Isco a inscrit le seul but du match sur penalty, après près d’une heure de jeu.

Le lendemain, la prestation du club de Rotterdam est longuement analysée sur le plateau de Ziggo Sport. « Je trouve ça dommage. Quand on regarde le Feyenoord, l’équipe est quand même dans une certaine dynamique », commence Jan van Halst.

« Mais j’ai trouvé que cela avait un peu manqué hier. L’équipe était un peu attentiste, poursuit Van Halst. Bien sûr, le Betis est une bonne équipe, il ne faut surtout pas la sous-estimer. Mais je m’attendais à voir un peu plus d’énergie vers l’avant, et elle est un peu revenue quand le Feyenoord s’est retrouvé mené. »

Pastoor partage entièrement les critiques de Van Halst, mais le jeu offensif trop compliqué du Feyenoord l’a également agacé. « Ce qui me frappe surtout, c’est qu’ils compliquent beaucoup trop leur jeu. Quand ils ont le ballon, ils jouent beaucoup latéralement et vers l’arrière », constate l’entraîneur.

« Cela tient au fait que les joueurs qui doivent offrir des solutions devant ne se démarquent souvent pas bien, ni dans la profondeur, poursuit Pastoor. Mais c’est surtout en défense qu’il se passe des choses auxquelles je ne comprends vraiment que dalle... »

Selon Pastoor, le Feyenoord cherchait à défendre en 4-4-2 avec Anis Hadj Moussa comme deuxième attaquant, ce qui amenait régulièrement Gjivai Zechiël dans la zone de droite. « Pour une raison ou une autre, ils veulent toujours garder un joueur en surnombre dans l’axe de la défense, explique-t-il. Cela signifie que Zechiël se retrouve parfois arrière droit et Valente parfois arrière gauche. »

« Ils se retrouvent alors à six sur la même ligne, et malgré cela, l’adversaire parvient à trouver un joueur libre », dit Pastoor. Selon l’entraîneur, le Feyenoord pourrait défendre beaucoup plus simplement avec deux lignes de quatre, tout en gardant suffisamment de joueurs pour fermer les lignes de passe de l’adversaire. « Je trouve ces choix très illogiques, conclut Pastoor. J’ai donc été très déçu. »