Lors d'un entretien avec Kale & Kokkie, Alex Kroes, l'ancien directeur technique de l'Ajax, s'est longuement exprimé sur sa relation avec Francesco Farioli. C'est Kroes qui avait recruté cet Italien passionné, mais c'est également lui qui a pris congé de cet entraîneur à succès après une saison couronnée de succès.

« La saison de Farioli est désormais considérée comme formidable », se souvient Kroes dans la vidéo. « Je dis cela sans aucune négativité envers Francesco, car j’ai toujours une très bonne relation avec lui. »

« Je lui ai encore longuement parlé ce week-end et je me rends bientôt à Porto », précise l'ancien directeur technique. Farioli travaille depuis la saison dernière au FC Porto et se dirige vers le titre de champion au Portugal.

« Sur ce plan, il n’y a aucun problème. Je trouve parfois agaçant que certains aient laissé entendre que lui et moi étions en conflit ou que c’est à cause de moi s’il n’est plus à l’Ajax. Eh bien, allez vous faire foutre. Ce n’est vraiment pas le cas ! »

« Mais aux Pays-Bas, un entraîneur étranger est en fait constamment malmené », explique Kroes. « Au cours de la saison, son style de jeu a fait l’objet de nombreuses critiques. »

« Ça venait de l’intérieur comme de l’extérieur, de toutes parts. J’ai remarqué qu’il n’était pas insensible à ça. C’était une erreur de ma part, mais je pensais : un staff étranger ne se rend pas compte de tout ce qui se passe autour de lui. »

Farioli est parti après un an à l’Ajax, non pas parce qu’il ne s’y plaisait pas, bien au contraire, confirme Kroes. Il craignait que, compte tenu de la situation financière de l’Ajax, il doive réaliser « un tour à la Houdini » pour égaler le succès de sa première saison.

« Il m'a dit : "J'ai bien peur que tu doives me licencier en octobre ou en novembre" », a déclaré Kroes. « Cette année, j'ai réussi à tirer le maximum de l'équipe, mais mes piliers risquent de partir. Je pense notamment à Brian Brobbey et Kenneth Taylor. »

Pour Farioli, c'était « une question de calcul ». « Il s'est dit : ça ne va pas marcher pour moi. Je ne vais pas réussir à réitérer les performances que j'ai réalisées cette année. » Kroes revient plus en détail sur le départ de l'Italien.

« On dit des choses en plaisantant, par exemple à propos du cuisinier », fait-il remarquer en référence à la professionnalisation que Farioli souhaitait mettre en place. « La vérité, c’est aussi que Francesco pensait que c’était un jeu d’enfant. »

« Il a travaillé dans des pays où cela se passait plus facilement, comme en Turquie. Dans la pratique aux Pays-Bas et selon la législation, remplacer quelqu’un n’est pas si simple. De plus, nous étions en pleine période d’austérité, avec cinquante licenciements. »

Pour Farioli, tout cela n’allait pas assez vite. « Nous avons embauché quelqu’un, mais il avait encore deux mois de préavis. “Ne peut-il pas venir plus tôt ?”, voulait savoir Farioli. Non, ce n’est pas possible. Le plus difficile, c’est que pour lui, c’était en quelque sorte inexplicable. »