Alex Kroes en a assez et met fin au « petit mensonge » qui circule autour de l'Ajax

Alex Kroes a vivement critiqué la couverture médiatique concernant l'Ajax, et en particulier les déclarations des joueurs prêtés. Selon le directeur technique sortant, qui cède ses fonctions à Jordi Cruijff, une image erronée et trop négative est donnée, notamment en ce qui concerne les relations entre le club et les joueurs prêtés.

Kroes affirme que les déclarations de plusieurs joueurs prêtés, qui prétendent n'avoir aucun contact avec l'Ajax, sont fausses. Il souligne qu'il y a bel et bien une communication, même si elle n'est pas toujours parfaite. « Tant de petits mensonges sont répandus et écrits », déclare le directeur technique sortant de l'Ajax

Le dirigeant explique comment une seule interview peut rapidement avoir des conséquences importantes au sein du club. « Une telle histoire circule alors dans tous les groupes WhatsApp et tout le monde se demande : comment est-ce possible ? », explique-t-il. Selon Kroes, il a pu démontrer immédiatement, dans un tel cas, qu’il y avait bien eu des contacts avec le joueur concerné.

Plusieurs noms ont récemment été cités, dont ceux de Gerald Alders, Tristan Gooijer, Dies Janse, Nick Verschueren et Ahmetcan Kaplan. Ils n’auraient eu que peu ou pas de contact avec l’Ajax pendant leur période de prêt. Kroes conteste cette image et affirme que la situation est présentée de manière trop manichéenne.

« Je ne dis pas que tout est parfait. On peut faire mieux, on doit peut-être même faire mieux, je le dis honnêtement », poursuit-il. « Mais la situation n’est généralement pas aussi négative qu’on le présente actuellement. »

Dans le prolongement de cela, Kroes souligne une tendance plus générale concernant l’Ajax. Le club est constamment sous les projecteurs, ce qui fait que chaque détail est amplifié. « Chaque moucheron devient un éléphant, un éléphant négatif », déclare le dirigeant.

En ce qui concerne l'accompagnement des joueurs et des nouvelles recrues, Kroes constate également que la réalité est différente de celle qui est souvent décrite. Il cite comme exemple le fait qu'il y a bel et bien, en interne, des personnes qui s'occupent de l'accompagnement, de l'apprentissage de la langue et du logement. « Tout ne se passe pas toujours parfaitement, mais on travaille vraiment d'arrache-pied pour bien organiser tout cela. »

Kroes espère que l'Ajax retrouvera bientôt des eaux plus calmes. « À l'Ajax, ça ne sera jamais aussi calme qu'au PSV ou au Feyenoord, mais ce bruit de fond constant n'aide pas l'Ajax à aller de l'avant et nous empêche de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. »