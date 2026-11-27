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Derrière le calme qui entoure l'avenir de l'une des plus grandes stars du football mondial, les signes d'un possible bouleversement sur le marché des transferts se multiplient. Erling Haaland traverse en effet une période difficile à Manchester City, entre la baisse des résultats de l'équipe et l'incertitude qui entoure son avenir sur le plan juridique, ce qui a relancé les spéculations sur son départ, alors que le Real Madrid et le FC Barcelone suivent de près l'évolution de la situation.

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Un rapport publié par le site français « Foot Mercato », s'appuyant sur des informations de médias anglais et espagnols, révèle que l'avenir de l'attaquant norvégien suscite un intérêt grandissant, la baisse de son moral ces dernières semaines ayant fait naître des inquiétudes quant à son maintien à Manchester City. Le média souligne que les éventuelles sanctions visant le club pour des infractions financières pourraient jouer un rôle décisif dans le choix de sa prochaine destination.

Les racines de la crise remontent à janvier 2025, lorsque Manchester City a annoncé la prolongation du contrat de Haaland jusqu'en 2034, une décision qui semblait alors confirmer un engagement à long terme entre les deux parties. Mais la situation a considérablement évolué avec la persistance des répercussions de l'affaire financière qui oppose le club à la Premier League, et la possibilité de sanctions pouvant aller jusqu'à une relégation dans les divisions inférieures. Dans le même temps, les résultats sur le terrain se sont dégradés : le club n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses 7 derniers matchs, ce qui s'est répercuté sur les performances de l'attaquant norvégien et sur son état psychologique.

Les critiques à l'égard de Haaland se sont intensifiées après sa prestation face à Fulham, tout comme sa frustration manifeste après le match nul de Manchester City contre Naples en Ligue des champions. De quoi pousser Jamie Carragher, ancienne star de Liverpool devenu consultant, à mettre en garde contre l'impact sur le joueur des crises qui secouent le club.

Dans le « Daily Telegraph », Carragher a écrit que Haaland ne semblait plus lui-même ces dernières semaines, estimant que ce qui se passe en coulisses pourrait avoir sur son état et son avenir un impact plus important que certains ne l'imaginent.

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Carragher a averti que la Premier League pourrait subir une perte considérable si Haaland était contraint de partir, affirmant que l'attaquant norvégien est l'une des plus grandes stars du championnat à l'échelle mondiale, surtout après les départs de grands noms comme Harry Kane, Kevin De Bruyne et Mohamed Salah, et alors que Jude Bellingham n'a jamais tenté l'expérience du championnat anglais. Il a souligné que Haaland est devenu l'une des dernières stars offensives capables d'afficher régulièrement un rendement exceptionnel devant le but, et que la prolongation de la crise pourrait priver la compétition de l'un de ses visages les plus importants, sur le plan marketing comme sur le plan sportif.

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De son côté, Haaland n'a montré aucune volonté d'assumer la responsabilité des infractions financières reprochées à Manchester City. Il avait déjà fait part de son agacement face aux questions sur l'affaire, expliquant qu'il n'était pas au club durant les années concernées par les accusations.

Son sort restera toutefois largement lié à la décision de la commission indépendante et aux sanctions qui pourraient être prononcées contre le club, ce qui a ouvert la porte aux spéculations sur un transfert en Espagne. D'autant que Gary Neville, ancienne star de Manchester United, a affirmé dans le podcast « The Overlap » qu'il pensait que Haaland rejoindrait le Real Madrid dans un délai de 18 mois au maximum, voire avant la fin de la saison en cours. Il s'attend au départ de Vinícius Júnior et au repositionnement de Kylian Mbappé sur l'aile gauche, l'attaquant norvégien occupant alors le poste d'avant-centre du club merengue.

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Le Real Madrid n'est cependant pas la seule destination espagnole évoquée. Selon le quotidien espagnol « El Nacional », le FC Barcelone serait l'option privilégiée de Haaland, et le joueur aurait déjà exprimé son souhait de rejoindre le club catalan à la fin de la saison en cours. Un scénario qui pourrait lancer une course passionnante entre les deux géants du football espagnol pour s'attacher ses services, tandis que Manchester City reste attaché à son contrat courant jusqu'en 2034. Les sanctions attendues et la décision finale du joueur demeurent ainsi les deux facteurs déterminants dans l'issue de l'un des transferts potentiels les plus marquants en Europe dans les mois à venir.