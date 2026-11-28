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À quelques jours du choc tant attendu contre Barcelone, l'Atlético de Madrid a décroché une précieuse victoire sur la pelouse d'Elche. Mais ce succès n'a pas été aussi tranquille que le laissait penser le début de la rencontre : après avoir mené 3-1, l'équipe de Diego Simeone a dû résister aux assauts des locaux, revenus dans le match, avant de s'imposer 3-2 et d'empocher trois points importants qui la maintiennent dans la course à la première place de la Liga.

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L'Atlético a fait la différence samedi soir, lors de la 14e journée de Liga, en profitant des erreurs défensives précoces des locaux pour inscrire deux buts dans les sept premières minutes, avant de se heurter en seconde période à une forte résistance qui a failli le priver de la victoire.

Le match a idéalement commencé pour les visiteurs : Federico Redondo, fils de l'ancienne star argentine Fernando Redondo, a concédé un penalty transformé par Alejandro Grimaldo, qui a ouvert le score à la 4e minute.

Le même joueur a commis une nouvelle erreur défensive, permettant à Lee Kang-in de s'infiltrer entre les lignes et de doubler la mise à la 7e minute. Elche se retrouvait ainsi mené de deux buts très tôt dans la partie.

Malgré ce début difficile, les locaux n'ont pas abdiqué et Martim Neto a réduit l'écart à la 26e minute, redonnant un peu d'espoir à Elche. La réponse de l'Atlético a toutefois été rapide grâce à Julián Alvarez, auteur du troisième but à la 41e minute pour rétablir les deux buts d'écart, après avoir déjà marqué sur coup franc mercredi lors du match de son équipe contre le Viking Stavanger en Ligue des champions.

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Dès l'entame de la seconde période, Elche est revenu dans la partie grâce au deuxième but de Bouba Sangaré à la 48e minute, qui a profité d'une occasion face au gardien Jan Oblak. La rencontre s'est alors relancée et l'Atlético a dû préserver son avance sous la pression constante des locaux, bien décidés à tirer parti de ce but pour arracher l'égalisation.

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Les minutes suivantes ont donné lieu à des tentatives de part et d'autre : l'Atlético cherchait le but qui lui assurerait la victoire, tandis qu'Elche s'accrochait à ses chances de revenir. Les hommes de Simeone ont finalement conservé leur avance jusqu'au coup de sifflet final, empochant trois points importants avant de se déplacer à Barcelone pour affronter le club catalan mercredi soir au Camp Nou, dans un match avancé de la 23e journée.

L'Atlético de Madrid sera privé de son défenseur Marc Pubill pour ce choc contre Barcelone, puisqu'il a reçu face à Elche son cinquième carton jaune de la saison et sera suspendu.

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De son côté, Elche continue de souffrir à domicile, où il attend toujours sa première victoire en Liga cette saison. Bloqué à 11 points en 14 matchs, le club occupe la 19e place du classement et reste dans la zone de relégation.