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Le défenseur de l’Inter Manuel Akanji s’est retiré du groupe de la Suisse à la suite d’une alerte concernant une blessure pendant la trêve internationale. L’expérimenté défenseur central doit rentrer immédiatement en Italie pour être examiné par le staff médical de l’Inter.

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Une trêve internationale écourtée

Akanji a officiellement quitté le rassemblement de l’équipe de Suisse avant son prochain match de Ligue des nations contre l’Écosse, lundi soir. Le défenseur a été autorisé à rentrer à l’Inter plusieurs jours plus tôt que prévu en raison d’inquiétudes concernant son état physique.

Le joueur de 31 ans avait joué un rôle important pour son pays vendredi soir, disputant l’intégralité des 90 minutes d’un match nul âprement disputé en Slovénie (0-0).

Selon Sky Sport Italia, la décision de libérer Akanji de ses obligations internationales a été prise à titre purement préventif. S’il manquera le match contre l’Écosse, son retour anticipé à Milan doit lui permettre de bénéficier du temps de récupération nécessaire au centre d’entraînement de son club.

Un élément essentiel de l’Inter

Cette nouvelle suscitera une certaine inquiétude chez Cristian Chivu, qui s’est largement appuyé sur l’ancien joueur de Manchester City durant les premiers mois de la saison 2026-27. Akanji s’est imposé comme un titulaire presque indiscutable dans la défense de l’Inter, débutant 12 des 15 matches officiels du club, toutes compétitions confondues.

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Son importance pour les champions d’Italie se mesure aussi à son temps de jeu : seuls le gardien Josep Martinez et le milieu Nicolo Barella ont disputé davantage de minutes cette saison. Il a été titulaire lors de neuf des 11 matches de Serie A de l’Inter et de trois de ses quatre rencontres de Ligue des champions.

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Cap sur l’Atalanta

Malgré cette inquiétude, l’Inter reste optimiste quant à la disponibilité d’Akanji pour le déplacement à Bergame, où le club affrontera l’Atalanta le 22 novembre. Le défenseur avait rejoint l’Inter en prêt en septembre 2025 avant que son transfert ne devienne définitif en juillet 2026.

L’Inter espère pouvoir compter sur un défenseur expérimenté en pleine possession de ses moyens alors qu’il poursuit sa lutte pour le titre. Le club occupe actuellement la deuxième place du classement de Serie A avec 28 points, à une seule longueur du leader, la Lazio.

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La Suisse veut conclure en beauté une campagne dominée

La Suisse occupe actuellement la tête du groupe 1 de la Ligue B avec 13 points, soit cinq de plus que la Slovénie, deuxième. Déjà assurée de monter en Ligue A quel que soit le résultat contre l’Écosse, elle cherchera à conclure sa campagne en beauté, après avoir largement battu les Écossais 3-0 lors du match aller à Glasgow.