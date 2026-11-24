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Ce n'est plus une simple rumeur sur le marché des transferts du championnat saoudien. Cette fois, c'est la presse européenne elle-même qui tire la sonnette d'alarme face à la menace de voir ses stars partir vers le Moyen-Orient.

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Après l'article du quotidien britannique « The Times », tout le Vieux Continent parle d'un nouveau plan saoudien susceptible de redessiner la carte du football mondial et de placer l'Europe en état d'alerte maximale.

Selon le journal, la possibilité de relever de 10 à 14 le nombre maximal de joueurs étrangers par équipe saoudienne a pris beaucoup d'ampleur ces dernières heures. Un changement qui, s'il se concrétisait, provoquerait un véritable séisme sur le marché des transferts.

La presse britannique s'est penchée avec un intérêt sans précédent sur les changements attendus dans la réglementation saoudienne, estimant que la Saudi Pro League cherche désormais à entrer dans une toute nouvelle phase de recrutement, après que de nombreux clubs ont atteint le plafond de joueurs étrangers autorisé par le règlement actuel.

L'histoire a commencé avec le départ d'un grand nombre de stars, Cristiano Ronaldo en tête, en 2023, lorsque l'Arabie saoudite a fait une entrée fracassante sur le marché des vedettes et attiré de grands noms passés par les championnats européens. Aujourd'hui, la solution paraît simple aux yeux des Saoudiens : ouvrir la porte encore plus grand.

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En réalité, si l'on examine le détail du règlement actuel, la Fédération saoudienne de football autorise au maximum huit joueurs étrangers dans l'équipe première, avec la possibilité d'en ajouter d'autres dans la catégorie des moins de 21 ans. Le changement proposé allégerait donc la planification sportive des clubs du championnat saoudien, qui ont attiré de grands noms ces dernières années.

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Cet investissement a également convaincu des joueurs espagnols de premier plan comme Iñigo Martínez, Nacho Fernández et Óscar Rodríguez, devenus des stars montantes au Moyen-Orient. Mais malgré tout cela, la presse européenne estime que le projet footballistique saoudien ne s'est pas arrêté et qu'il continue d'évoluer avec le temps.

La radio espagnole « Cadena SER » souligne que l'approbation de ce nouveau plan, toujours à l'étude, aurait un effet néfaste sur les grands championnats européens. Les précédents des transferts colossaux, rendus possibles par l'immense richesse de l'Arabie saoudite, sont devenus un signal d'alarme pour l'Europe, qui craint de perdre davantage de stars, non seulement parmi les grands noms, mais aussi parmi les jeunes joueurs et les talents émergents.

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Selon des informations venues d'Angleterre, l'objectif est d'appliquer le nouveau règlement d'ici l'été 2027, une échéance que la presse européenne juge très proche et qui lance les clubs européens dans une course contre la montre pour trouver des solutions afin de protéger leurs talents.

En revanche, certains journaux européens mettent en garde contre un autre effet, plus grave encore : le recul du football saoudien lui-même. Alors que l'arrivée des stars étrangères a éclipsé la contribution des joueurs saoudiens sur les terrains, leur rôle pourrait être totalement marginalisé dans des effectifs de 25 joueurs, dont 14 recrutés à l'étranger.

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Désormais, la question que se pose la presse européenne n'est pas de savoir si l'Arabie saoudite mettra le plan à exécution, mais quand. Et comment l'Europe réagira-t-elle face à cette nouvelle menace ? La prochaine bataille ne se jouera pas sur le terrain, mais sur le marché des transferts, et l'Europe sait très bien que, cette fois, son rival n'a pas de limites financières.