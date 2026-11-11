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Le stade national norvégien se prépare à d’importantes perturbations météorologiques : de fortes chutes de neige et de neige fondue sont prévues à Oslo avant un match décisif de la Ligue des nations. Le personnel chargé de l’entretien du terrain a été placé en état d’alerte afin de garantir que la pelouse reste praticable pour la prochaine venue du pays de Galles.

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Des équipes de déneigement prêtes à intervenir à Ullevaal

La Norvège affronte le pays de Galles ce samedi dans un match à fort enjeu. Une victoire lui est indispensable pour éviter de terminer dernière de son groupe A de la Ligue des nations et d’être reléguée. Toutefois, la préparation de cette rencontre est compliquée par des prévisions météorologiques annonçant de fortes précipitations sur le stade Ullevaal dans les prochains jours. Le personnel chargé de l’entretien du terrain ne veut prendre aucun risque : des équipes de déneigement se tiennent prêtes à intervenir pour dégager la pelouse en vue des dernières séances d’entraînement et du match.

Carl Bernhard Svenke, directeur général du stade Ullevaal, a confirmé que l’enceinte était prête à faire face à la situation. « Nous sommes évidemment en état d’alerte », a-t-il déclaré à TV 2, précisant qu’une équipe dédiée se chargera de déneiger la surface de jeu en continu.

Des prévisions inquiétantes pour le terrain d’entraînement de la Norvège

Après sa séance de mardi à Lillestrom, la sélection nationale doit s’entraîner au stade jeudi et vendredi. Ce calendrier met le personnel chargé de l’entretien du terrain sous une pression considérable : l’état de la pelouse sera désormais déterminant pour permettre à l’équipe de Solbakken de s’entraîner dans des conditions adéquates avant le match.

Ingrid Bentsen, météorologue de permanence à l’Institut météorologique, a dressé un tableau peu rassurant pour la région. « Il y aura d’importantes précipitations jeudi », a-t-elle confirmé. Selon Bentsen, elles commenceront dans la nuit et se poursuivront toute la journée. « Elles prendront la forme de neige et de pluie mêlée de neige. Il y aura probablement quelques centimètres de neige humide et fondante au sol », a-t-elle ajouté.

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Solbakken reste serein malgré les avertissements

Si les spécialistes de la météo prévoient des difficultés, le camp norvégien reste étonnamment détendu quant à l’état de la pelouse. La direction du stade compte largement sur les technologies modernes pour faire face aux températures négatives et aux précipitations verglaçantes. Svenke estime que le système de chauffage sous la pelouse devrait suffire à empêcher le terrain de devenir impraticable, à condition que la température de l’air reste dans une plage permettant à l’installation de fonctionner efficacement.

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« Nous sommes plutôt sereins. Tant que les prévisions annoncent des températures positives, le chauffage sous la pelouse règle généralement l’essentiel du problème », a expliqué Svenke. Solbakken a exprimé le même sentiment en conférence de presse. « Je ne pense pas que cela restera très longtemps. S’ils ont mis le chauffage en marche, tout se passera très bien », a-t-il déclaré.

Les prévisions annoncent le chaos dans la capitale

Malgré cet optimisme concernant la pelouse, la situation aux alentours du stade, à Oslo, pourrait être bien plus difficile à gérer. Même si le temps devrait être sec samedi, la neige accumulée plus tôt dans la semaine devrait rester au sol, les températures ne devant pas dépasser 4 °C.

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L’enjeu sportif ne fait qu’accentuer la tension suscitée par ces prévisions météorologiques. La Norvège doit obtenir un résultat positif pour conserver sa place dans l’élite de la Ligue des nations. Une défaite porterait un coup dur à la progression de la sélection sous Solbakken, faisant de la qualité de la pelouse un sujet majeur. Si le terrain devient lourd et détrempé sous l’effet de la fonte de la neige mêlée de pluie, cela pourrait neutraliser les avantages techniques que la Norvège espère exploiter à domicile.