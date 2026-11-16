Partager Suivez GOAL sur Google

Le défenseur français Jeremy Jacquet reconnaît que les Bleus doivent améliorer leur concentration défensive malgré leur qualification pour les quarts de finale. Il est revenu sur son association avec Ibrahima Konate et a évoqué les adversaires de poids que la France pourrait affronter en phase à élimination directe.

Publicité

Un rebond après la déception de San Siro

La France a terminé en tête du groupe A1 de la Ligue des nations de l'UEFA grâce à une victoire 2-1 contre la Turquie à Bordeaux, réagissant ainsi à sa défaite 3-1 face à l'Italie. L'équipe de Zinedine Zidane a maîtrisé une grande partie de la rencontre grâce à un but contre son camp d'Emirhan Topcu et à une réalisation d'Eli Junior Kroupi. Mais une tête d'Abdulkerim Bardakci en fin de match a privé les Français d'un match sans but encaissé.

De grandes ambitions pour la phase à élimination directe

Après le coup de sifflet final, Jacquet a clairement affiché les ambitions de la France, qualifiée pour les quarts de finale de la compétition.

« Le but est d'aller le plus loin possible. Si nous devons affronter l'Espagne en quarts de finale, il n'y a aucun problème. Le premier objectif est atteint », a déclaré Jacquet à TF1.

« Après l'Italie, nous voulions prouver au public français que ce n'était qu'une petite erreur. »

Publicité Publicité

Communication et erreurs défensives à l'analyse

Jacquet a reconnu que l'adaptation à de nouvelles consignes tactiques et la formation d'une nouvelle charnière centrale avec Ibrahima Konate avaient nécessité des ajustements en cours de match.

Related Topics

« Les problèmes défensifs ? C'est la première fois que je joue avec Ibou [Konate]. Il y a de nouvelles consignes et les automatismes ne sont pas encore tout à fait là. C'est un ensemble de choses », a expliqué Jacquet.

« À la mi-temps, l'entraîneur nous a dit qu'il ne nous trouvait pas assez agressifs à la perte du ballon. Je pense que nous avons bien corrigé cela. »

Publicité

Le but encaissé en fin de match

Revenant sur le but de la Turquie en fin de match, Jacquet a exprimé sa frustration face à un défaut de marquage dans le temps additionnel.

« Sur leur but, ce n'est pas normal qu'il ait été tout seul. Je suis au marquage de mon joueur. Je ne vois personne derrière lui, mais je vois le ballon au fond des filets », a reconnu Jacquet.

Publicité

« Ce sont des choses que nous devons améliorer. » Les Bleus profiteront des prochains mois pour corriger ces lacunes avant les quarts de finale de mars.