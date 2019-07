Alena furieux envers le Barça après avoir perdu son numéro au profit de De Jong

Carles Alena s'est plaint dans la presse espagnole après la perte de son numéro 21 au profit de Frenkie de Jong.

Dès l'annonce de leurs transferts respectifs, la presse espagnole spéculait sur les numéros de maillot du Néerlandais Frenkie de Jong et d'Antoine Griezmann à leur arrivée en Catalogne.

Les médias proches du Barça affirmaient ainsi que Philippe Coutinho allait perdre son numéro 7 au profit de Griezmann et que De Jong allait dépouiller Carles Alena du 21. Si Coutinho a pu garder son numéro fétiche, Alena a dû céder le sien et cela lui laisse un goût amer comme il l'a récemment expliqué dans la presse.

"J'aurais aimé être averti"

"Je savais que Frenkie voulait avoir le numéro 21 et c’était un truc entre lui et moi. J’aurais aimé recevoir un message des dirigeants, parce qu’ils lui avaient promis le 21 sans m’avertir. Lui a été humble et il me l’a demandé, et je lui ai donné car pour lui c’était quelque chose de sentimental", explique le joueur formé au Barça.

L'article continue ci-dessous

Nike soumet une requête pour le maillot de Frenkie De Jong au Barça

"On lui a promis le numéro sans rien me dire. Frenkie est un bon gars, très modeste", ajoute Alena, qui est clair sur le fait qu'il n'en veut pas à la recrue batave du Barça, mais regrette le flagrant manque de tact du club à son égard.

Arrivé cet été après un transfert finalisé dès la fin de l'hiver, De Jong est l'une des deux recrues majeures du depuis le début de ce mercato estival. L'international néerlandais a paraphé un contrat de 5 ans. Pour rappel, le FC Barcelone est actuellement en tournée estivale au .