Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Alen HalilovicImago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Alen Halilovic mène actuellement des négociations avancées, quelques jours après avoir quitté le Fortuna Sittard

Mercato
Fortuna Sittard
Perspolis
A. Halilovic

Après son départ du Fortuna Sittard, Alen Halilovic, désormais libre de tout contrat, devrait poursuivre sa carrière en Iran. Selon Fabrizio Romano, qui a révélé l’information samedi soir, le milieu de terrain est sur le point de s’engager avec Persepolis FC.

« Alen Halilovic est sur le point de signer au Persepolis FC, les négociations sont en cours », écrit Romano. « Les discussions avec l’ancien joueur du FC Barcelone avancent bien. »

Âgé de trente ans, Halilovic était considéré comme un prodige lors de son passage au Barça, mais il n’a jamais pleinement répondu aux attentes. Ses passages au Hamburger SV et à l’AC Milan ont été de courte durée.

En 2019, le Milan AC l’a prêté au SC Heerenveen, où il est resté principalement sur le banc sous les ordres de Johnny Jansen. Après des passages à Birmingham City, Reading et HNK Rijeka, Halilovic, alors sans club, a rejoint Fortuna en 2023.

Au sein du club limbourgeois, le joueur a souvent démontré l’étendue de son talent, au point de devenir l’un des protégés de Rafael van der Vaart, qui a multiplié les approches pour le convaincre de rejoindre l’Ajax.

Jeux d'amitié des clubs
Metz crest
Metz
MET
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT

Outre ses 7 buts et 7 passes décisives en 67 matchs, son passage dans le Limbourg a été entaché par des blessures et des absences inexpliquées.

Il devrait désormais poursuivre sa carrière au Persepolis FC, club iranien seize fois champion.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google