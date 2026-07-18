Alen Halilovic mène actuellement des négociations avancées, quelques jours après avoir quitté le Fortuna Sittard

Après son départ du Fortuna Sittard, Alen Halilovic, désormais libre de tout contrat, devrait poursuivre sa carrière en Iran. Selon Fabrizio Romano, qui a révélé l’information samedi soir, le milieu de terrain est sur le point de s’engager avec Persepolis FC.

« Alen Halilovic est sur le point de signer au Persepolis FC, les négociations sont en cours », écrit Romano. « Les discussions avec l’ancien joueur du FC Barcelone avancent bien. »

Âgé de trente ans, Halilovic était considéré comme un prodige lors de son passage au Barça, mais il n’a jamais pleinement répondu aux attentes. Ses passages au Hamburger SV et à l’AC Milan ont été de courte durée.

En 2019, le Milan AC l’a prêté au SC Heerenveen, où il est resté principalement sur le banc sous les ordres de Johnny Jansen. Après des passages à Birmingham City, Reading et HNK Rijeka, Halilovic, alors sans club, a rejoint Fortuna en 2023.

Au sein du club limbourgeois, le joueur a souvent démontré l’étendue de son talent, au point de devenir l’un des protégés de Rafael van der Vaart, qui a multiplié les approches pour le convaincre de rejoindre l’Ajax.

Outre ses 7 buts et 7 passes décisives en 67 matchs, son passage dans le Limbourg a été entaché par des blessures et des absences inexpliquées.

Il devrait désormais poursuivre sa carrière au Persepolis FC, club iranien seize fois champion.