Partager Suivez GOAL sur Google

Aston Villa est prêt à écarter jusqu’à la fin de la saison Alejandro Garnacho, l’attaquant de Chelsea prêté au club, afin d’éviter de déclencher l’obligation d’achat prévue dans son contrat. L’international argentin n’a pas convaincu Unai Emery depuis son arrivée à Villa Park cet été, et l’entraîneur pourrait le renvoyer directement dans l’ouest de Londres.

Publicité

Le club des Midlands envisage une mesure radicale

Selon Football Insider, le club des Midlands limitera délibérément le temps de jeu du joueur de 22 ans si ses performances ne s’améliorent pas nettement au cours des prochaines semaines. Arrivé en juillet dans le cadre d’un prêt d’une saison après le départ de Morgan Rogers pour Stamford Bridge, Garnacho dispose d’un accord comportant une obligation d’achat conditionnelle de 43 millions de livres, liée à un nombre précis d’apparitions. L’ailier n’a toutefois disputé que 31 minutes en compétition depuis le début de la saison.

L’ancien espoir de Manchester United peine à nouveau

Garnacho avait rejoint Chelsea en provenance de Manchester United pour un montant fixe de 40 millions de livres en août 2025, signant un contrat de sept ans, jusqu’en 2032, après être tombé en disgrâce à Old Trafford sous Ruben Amorim. Bien qu’il ait été impliqué dans 12 buts, toutes compétitions confondues, lors de sa première saison à Londres, Chelsea l’a laissé partir en prêt après une seule saison.

Malgré un but inscrit lors d’un match amical contre Séville pendant la récente trêve internationale, l’attaquant n’a pas su confirmer depuis et n’a disputé que 11 minutes en Ligue des champions.

Il a désormais été écarté du groupe pour deux matches consécutifs de Premier League, manquant la victoire du week-end dernier sur le terrain de Newcastle United avant d’être à nouveau laissé de côté pour la réception de Manchester City samedi, lors de la huitième journée.

Publicité Publicité

Les dirigeants chargés du recrutement répètent une stratégie déjà employée

Le média précise que, pour Villa, il appartient au joueur de prouver sa valeur à l’entraînement. En l’état, le club a déjà décidé de ne pas lui accorder assez d’apparitions pour déclencher l’obligation d’achat.

Related Topics

La direction du club d’Emery avait procédé de la même manière la saison dernière avec Harvey Elliott, prêté par Liverpool, en limitant son temps de jeu pour éviter de déclencher une option d’achat obligatoire.

Alors qu’aucun avenir à long terme ne l’attend non plus dans son club d’origine, des sources indiquent que l’ailier risque de se retrouver dans l’incertitude l’été prochain si Villa met son plan à exécution et le renvoie à Stamford Bridge.

Publicité

Une réaction à l’entraînement reste indispensable

Si Garnacho ne parvient pas rapidement à faire changer d’avis Emery à l’entraînement, à Bodymoor Heath, il risque de passer l’hiver en tribunes, Villa cherchant à préserver son budget consacré aux transferts. S’il ne retrouve pas sa place dans le groupe au cours des prochains mois, Chelsea devra trouver un autre club intéressé par le joueur dont il ne veut plus avant la saison 2027-28. Les prochaines semaines pourraient donc être décisives pour la suite de sa carrière en première division anglaise.