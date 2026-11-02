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Le latéral gauche du FC Barcelone Alejandro Balde se montre de plus en plus ouvert à un départ du Camp Nou lors du prochain mercato hivernal, après avoir reculé dans la hiérarchie sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick. La frustration grandissante du joueur de 23 ans a mis en alerte plusieurs clubs de Premier League intéressés, dont Manchester United, en vue d’un possible transfert en Angleterre en janvier.

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Le défenseur espagnol envisage un départ cet hiver

Balde a accepté l’idée de devoir quitter son club formateur pour obtenir un temps de jeu régulier comme titulaire et retrouver confiance, selon Mundo Deportivo. Malgré les blessures en défense qui lui ont permis d’entrer en jeu contre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Alaves, il n’a pas encore été titularisé cette saison, devancé par Joao Cancelo et Xavi Espart. Le staff technique estime que le défenseur connaît des pertes de concentration et choisit mal ses moments pour déclencher le pressing.

Une critique publique sans détour blesse le joueur formé au club

Avant la rencontre de samedi contre Alaves, Flick a porté un jugement sévère sur le défenseur : « Balde manque actuellement de la confiance dont il a besoin dans son jeu, ainsi que de conviction. Et les défenseurs sont essentiels. »

Ces propos contrastent nettement avec le ton encourageant qu’avait adopté l’Allemand le 15 septembre : « Je suis content de lui et de tout le monde. Nous avons trois joueurs à chaque poste. Gérer tout cela est la partie la plus difficile. »

Un mois plus tard, le 16 octobre, l’entraîneur avait tenu des propos similaires : « Ce n’est pas une situation facile pour lui, mais il s’entraîne très bien, et c’est la première chose qu’il doit faire. À ce poste, nous avons Espart et Cancelo. Ce n’est sûrement pas idéal pour Balde, mais il travaille avec professionnalisme, et c’est ce que je veux. Dans cette situation, il faut prouver que l’on est prêt, et c’est ce qu’il fait. »

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Des coéquipiers respectés contestent les choix tactiques

Balde est particulièrement contrarié d’avoir appris par des informations communiquées aux médias qu’il occupait désormais une place secondaire, contrairement à Marc Casado et Hector Fort, que Flick a appelés directement. Après 16 ans au club, sa frustration s’est accrue lorsque des coéquipiers expérimentés ont remis en question des exercices tactiques qui l’éloignaient de son poste naturel. Si Cancelo, son concurrent à ce poste, s’est étonnamment imposé comme un allié qui prend sa défense dans le vestiaire, Balde reste déterminé à éviter la stagnation de carrière qu’a connue son ami proche Ansu Fati et serait favorable à des modalités de départ similaires à celles de Ronald Araujo.

Le Barça exige un transfert définitif

Les deux clubs de Manchester se sont renseignés sur Balde l’été dernier, tout comme le Bayern Munich, et le défenseur souhaite toujours se mesurer au football anglais, tandis que Manchester United suit sa situation. Si son temps de jeu n’augmente pas considérablement d’ici la nouvelle année, le joueur de 23 ans écoutera les offres formulées à la mi-saison. Toutefois, le FC Barcelone ayant besoin de fonds pour réinvestir en défense plutôt que de le prêter, les clubs de Premier League intéressés devront financer un transfert définitif.