Carlos Alcaraz a poursuivi son parcours étincelant au tournoi de tennis de Tokyo, après avoir renversé son compatriote Jaume Munar, décrochant une victoire palpitante en trois sets, sur le score de 5-7, 6-3, 6-1, pour se qualifier en finale de la compétition pour la deuxième année consécutive.

Munar a entamé la rencontre avec force, profitant de la confiance acquise après avoir éliminé l'Américain Taylor Fritz sur son chemin vers les demi-finales, et il a réussi à imposer son style à Alcaraz durant le premier set, transformant son retard de 3-5 en 7-5, après avoir réalisé une performance remarquable en remportant 16 points consécutifs face à son compatriote, lui permettant de breaker son service à deux reprises et de s'adjuger le premier set.

Alcaraz a compris qu'il devait changer d'approche, et il a commencé à s'appuyer davantage sur son coup droit, tout en prenant plus de risques dans les échanges, parvenant progressivement à reprendre le contrôle du match. Après un début équilibré, l'Espagnol a imposé son rythme et a remporté le deuxième set 6-3, en misant sur la puissance de ses frappes et sa rapidité à conclure les points.

Dans le set décisif, l'écart s'est clairement creusé, après le recul du niveau de Munar, tandis qu'Alcaraz a considérablement élevé le sien, frappant les balles avec puissance et précision et exploitant les espaces sur le court, pour s'adjuger le set 6-1, confirmant son retour en force après un début difficile.

Alcaraz nourrit l'ambition de conserver le titre du tournoi de Tokyo, après avoir été sacré lors de l'édition précédente aux dépens de Taylor Fritz, ce qui signifie que remporter le titre cette année lui permettra de conserver les points qu'il avait obtenus la saison dernière.

En finale, Alcaraz attend le vainqueur de la confrontation entre Jiri Lehecka et Valentin Vacherot, dans un match au cours duquel la star espagnole cherche à poursuivre son parcours vers un nouveau titre dans la capitale japonaise.