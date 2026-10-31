Alcaraz brise la résistance de Medvedev et se retrouve à une marche d'un titre historique

L'Espagnol Carlos Alcaraz a validé son billet pour la finale du tournoi de tennis de Vienne, l'un des tournois de la catégorie 500 points, pour la première fois de sa carrière, après avoir dominé le Russe Daniil Medvedev lors d'un duel intense, se retrouvant ainsi à une seule marche de décrocher son premier titre dans le tournoi autrichien.

Alcaraz a livré une performance remarquable face à son adversaire russe et a réussi à conclure la rencontre en deux sets, profitant de sa supériorité dans les moments décisifs, après avoir décidé d'ajouter le tournoi de Vienne à son calendrier afin d'augmenter le nombre de ses matchs durant la saison.

Le joueur espagnol a imposé son rythme dès le début du premier set, tirant parti de la puissance de son service et de la précision de ses frappes, avant de parvenir à briser le service de Medvedev et à prendre l'avantage au score, malgré les tentatives du joueur russe de revenir dans le set.

Medvedev a conservé sa solidité et a réussi à mettre la pression sur Alcaraz lors de certains jeux, mais l'Espagnol a exploité une occasion décisive dans le dixième jeu pour conclure le premier set et prendre l'avantage dans le match.

Le deuxième set a été marqué par une opposition plus serrée, les deux joueurs se partageant la maîtrise des jeux, et Medvedev a réussi à obtenir une balle de break, qu'Alcaraz a toutefois su gérer avec succès, avant de reprendre l'initiative et de mener au score.

Le joueur russe n'a pas abdiqué, puisqu'il est parvenu à briser le service de son adversaire et à revenir à égalité, portant le set jusqu'au jeu décisif, après que les deux joueurs eurent égalisé le score à 5-5, dans un net équilibre statistique, chacun affichant un taux de réussite de 68 % sur la première balle de service et comptabilisant six aces, contre deux doubles fautes.

Dans le jeu décisif, Alcaraz a affiché sa supériorité dans les moments cruciaux en inscrivant 5 points consécutifs, pour conclure le deuxième set et assurer sa qualification en finale, poursuivant ainsi son parcours vers le sacre pour son premier titre au tournoi de Vienne.