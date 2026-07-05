La star espagnole retraitée Thiago Alcântara affirme avec assurance que Pedri est, à l’heure actuelle, le meilleur milieu de terrain au monde. Il salue également l’influence exceptionnelle et l’immense talent du jeune prodige Lamine Yamal, soulignant qu’il fait systématiquement la différence.

Ces déclarations de l’ancien joueur du FC Barcelone ont été faites lors d’une interview menée par l’ancien défenseur anglais Rio Ferdinand sur sa chaîne YouTube.

Alcántara, qui a intégré l’encadrement technique de Hansi Flick la saison passée, est revenu sur sa carrière et a salué le talent du duo blaugrana ainsi que celui du coach allemand.

« Le fait que je vienne tout juste de prendre ma retraite me permet encore de tenir le rythme à l’entraînement avec eux », explique Thiago Alcántara. Lors des petites oppositions à l’entraînement, Lamine Yamal fait la différence ; on sait d’instinct que son équipe va l’emporter. Il brille actuellement au Mondial et a déjà profondément transformé la Roja : pourquoi ne serait-il pas le meilleur dans les années à venir ? »

L’ancienne star du FC Barcelone a ajouté : « Le football repose de plus en plus sur l’aspect physique, car les joueurs sont capables de prendre des décisions à une vitesse fulgurante. C’est un garçon très mûr, qui mène la vie qu’il mérite. C’est lui qui décidera s’il jouera au plus haut niveau ou s’il poursuivra sa vie autrement ; Lamine Yamal possède déjà cette aura propre aux stars. »

Au cours de l’entretien, Alcántara a également évoqué un autre nom mis en avant durant cette conversation amicale : celui de l’entraîneur Hans-Dieter Flick, à propos duquel il a déclaré : «Il m’a appris comment un entraîneur doit se comporter en tant qu’être humain et comment diriger un groupe de joueurs.» Thiago a également rendu hommage à d’autres grands noms du monde de l’entraînement, tels que Pep Guardiola, Luis Enrique et Klopp, entre autres.

Interrogé par Rio Ferdinand pour clore l’entretien, Thiago a été invité à composer son trio de milieux de terrain idéal. Il a alors retenu Declan Rice, Vitinha et Pedri.

Il justifie ainsi son choix : « Declan Rice est plus à l’aise en numéro 8, mais je réserve ce poste à Pedri, car c’est le meilleur milieu de terrain du monde. Je me suis entraîné avec lui comme joueur, puis comme entraîneur », comparant le Canarien à la star Andrés Iniesta.