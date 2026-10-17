Albert Riera, ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort, pique une nouvelle colère

Riera, désormais entraîneur de l’Étoile rouge de Belgrade après son bref passage sur les bords du Main, a rejeté la faute sur l’arbitre allemand Florian Badstübner après la défaite 3-2 contre le FC Lugano en Ligue Conférence, malgré deux avantages au score. Il contestait en particulier le penalty sifflé peu avant la fin du match après que Mahmudu Bajo, entré en jeu, a retenu Beckham Castro. Ce penalty a finalement permis aux Suisses d’inscrire le but de la victoire.

« Je ne veux pas féliciter Lugano », a déclaré Riera après la défaite de son équipe, avant d’ajouter : « Je ne veux pas être suspendu, mais je demande au club d’enquêter sur ce qui nous arrive. À cause des penalties, nous ne jouons pas en Ligue Europa. Je ne parlerai pas de football. » Il s’est également emporté : « C’est mon club, je veux participer aux compétitions. Peut-être que l’UEFA ne veut pas de nous en Europe ? Dans ce cas, qu’elle nous dise pourquoi. »

La colère de Riera s’explique surtout par le bilan décevant du grand club serbe sur la scène internationale. Si l’Étoile rouge est en bonne voie pour remporter le championnat, avec six points d’avance sur ses concurrents, les choses ne se passent pas du tout aussi bien en Europe sous la direction de l’Espagnol.

L’Étoile rouge de Belgrade et Albert Riera ont manqué la Ligue Europa de façon spectaculaire

Avant même son arrivée, le club de Belgrade avait été éliminé par l’Hapoël Beer-Sheva au troisième tour des qualifications pour la Ligue des champions, ce qui avait coûté son poste au prédécesseur de Riera, Dejan Stankovic. Un signe clair que la Coupe d’Europe est le critère à l’aune duquel un entraîneur est jugé dans la capitale serbe. Après l’arrivée de Riera, l’Étoile rouge a de nouveau connu une élimination spectaculaire, cette fois face au Viktoria Plzen lors des qualifications pour la Ligue Europa. Après une victoire 3-0 à l’aller, elle a subi une lourde défaite 5-1 au retour après prolongation, avec deux penalties concédés.

Dans la phase de ligue de la Ligue Conférence, un peu plus courte que celles des deux compétitions majeures, l’Étoile rouge compte désormais zéro point après sa défaite inaugurale. Pourtant, elle a été la meilleure équipe à Lugano pendant une grande partie du match, du moins selon Riera. « À certains moments du match, nous avons livré une prestation magistrale. Il n’y avait qu’une équipe sur le terrain », a déclaré l’entraîneur de 44 ans, qui n’était « évidemment pas satisfait » du résultat. « Nous n’étions pas en bonne forme physique, je peux le dire. Mais cela fait aussi mal de voir que les arbitres nous désavantagent en Europe depuis deux matches. Je suis frustré et déçu, mais je suis satisfait de la prestation de mes joueurs. »

Il faut toutefois préciser que, si le club de Belgrade a contrôlé la rencontre, les Suisses se sont procuré de nombreuses occasions de tir. Ils ont finalement totalisé 18 tirs, pour 2,29 xG contre 1,23.

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Albert Riera assuré de garder son poste : son dirigeant voit déjà l’Étoile rouge de Belgrade championne

Riera n’a, pour l’heure, pas à craindre pour son poste. Le directeur général Zvezdan Terzic lui a apporté son soutien après la défaite. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons livré un match d’un tel niveau, avec une telle domination. Quel que soit l’adversaire, c’est ainsi que l’Étoile rouge devrait toujours jouer », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Depuis des années, nous disons vouloir adopter le style de jeu espagnol, avec beaucoup de passes, un jeu offensif et un pressing haut. Nous avons eu tout cela. »

Terzic a néanmoins qualifié la saison en cours, « avec beaucoup de culot et d’arrogance », de préparation aux qualifications pour la Ligue des champions 2026/27. Et, après seulement onze journées de championnat serbe, il a lancé : « Nous sommes déjà champions. » Jeudi prochain, l’Étoile rouge affrontera le FC Copenhague en Ligue Conférence, sans que ce match soit décisif pour l’avenir de Riera. « Notre position à l’égard de Riera ne changera pas, même si nous perdons contre Copenhague », a précisé Terzic.

Albert Riera a connu un échec retentissant à l’Eintracht Francfort

Riera serait par ailleurs très satisfait des joueurs à sa disposition, a expliqué Terzic : « Lorsque nous avons négocié il y a un mois, il a dit qu’il ne voudrait pas échanger l’effectif de l’Étoile rouge contre celui de l’Eintracht Francfort. Cela signifie qu’il est très satisfait des joueurs dont il dispose. » À l’exception, manifestement, d’Aleksandar Katai, récemment suspendu par Riera. Le joueur de 35 ans a pourtant disputé 328 matches pour le club de Belgrade, inscrivant pas moins de 160 buts.

À Francfort déjà, Riera s’était régulièrement attiré des critiques et n’avait pas hésité à s’en prendre publiquement à ses propres joueurs. Il avait notamment écarté temporairement des cadres comme Mario Götze ou Jonathan Burkardt. Après seulement quatre victoires en 14 matches et une qualification européenne manquée, le club de la Hesse s’était finalement séparé de Riera, qui s’en était ensuite pris aux dirigeants de l’Eintracht Axel Hellmann et Markus Krösche.