A 17 ans, l'attaquant de Molde a fait la une des journaux après des débuts tonitruants rappelant ceux de son cousin Erling Haaland.

Au cours de ces deux dernières saisons, Erling Haaland est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde.

A seulement 21 ans, il a déjà battu de nombreux records de précocité et de buts en Norvège et en Europe et totalise déjà plus de cent réalisations chez les professionnels.

Et si on pensait que l'international norvégien allait ralentir la cadence en 2021-2022, cela est mal parti : Haaland a déjà marqué cinq fois lors des trois premiers matches du Borussia Dortmund cette saison.

Son instinct de tueur devant la cage combiné à des qualités physiques exceptionnelles en font un joueur unique.

Mais si l'on regarde dans la famille du joueur, une personne semble dotée des mêmes qualités : Albert Braut Tjåland (francisé en Tjaaland, la lettre « å » n'existant pas en français).

Tjaaland a fait la une des journaux du monde entier en juillet lorsque l'adolescent a marqué un but pour son premier match en professionnel avec Molde.

D'ordinaire, un match de Coupe de Norvège entre Molde et une équipe de quatrième division n'intéresse personne mais la présence de Tjaaland, dans l'ancien club de son cousin maternel, Erling Haaland, a provoqué un engouement médiatique sans précédent.

Après cette première réalisation contre Spjelkavik IL, de nombreux journalistes ont lancé un débat : Tjaaland est-il aussi fort que Haaland ?

Une statistique a alors rapidement circulé : Tjaaland aurait inscrit 69 buts en 37 matches au cours de sa première saison dans les différentes équipes de jeunes de Molde.

Avec de tels chiffres « bon sang ne saurait mentir » selon l'expression consacrée mais cette statistique est… fausse.

En fait, après son arrivée à Molde, à l'été 2020, Tjaaland a marqué 8 buts en 15 matches chez les jeunes.

« Je ne sais pas combien de gens ont écrit un article sur lui mais j'ai vu passer de nombreux chiffres le concernant dans les média et sur les réseaux sociaux. Ils veulent faire le buzz », a expliqué Thomas Mork, entraîneur de l'équipe réserve de Molde au journal norvégien Romsdals Budstikke qui voulait vérifier la véracité des chiffres circulant au sujet de Tjaaland.

« C'est dommage pour Albert tout ce battage médiatique autour de lui. C'est un jeune garçon qui aime jouer au football et qui a l'instinct du buteur. Nous espérons qu'il aura l'opportunité de tracer sa propre voie. Nous l'aidons du mieux que nous pouvons pour qu'il y parvienne. »

Alors quelle est la véritable histoire de Tjaaland ?

Né le 11 février 2004, Tjaaland a commencé la pratique du football en 2009 à Rosseland. En 2015, il a rejoint le club de Bryne, comme Haaland avant lui, intégrant l'équipe des moins de 13 ans alors qu'il n'avait que onze ans.

Buteur prolifique au cours de ses cinq années au club, il a fait ses classes dans les différentes équipes de jeunes, des moins de 13 ans jusqu'au moins de 19 ans, avant de faire sa première apparition avec l'équipe première lors d'un match amical contre Egersunds en mars 2020.

On pense que le chiffre des 69 buts en 37 matches provient de ses différents matches chez les jeunes à Bryne même si ce total semble exagéré. Mais cela explique sans doute pourquoi Molde était si désireux de le recruter en 2020.

Molde, le club qui a permis à Haaland de se révéler en Norvège avant de rejoindre le Red Bull Salzbourg. Alors forcément, en passant de Bryne à Molde, on a le sentiment que Tjaaland marche sur les traces de son célèbre cousin.

Le fait que Tjaaland marque pour sa première apparition chez les pros, comme son cousin, a contribué à cette effervescence médiatique même si ses les membres de son entourage tiennent à rester mesurer.

« Il a un grand avenir devant lui s'il travaille à 100% tous les jours », a déclaré Erling Moe, l'entraîneur de Molde à Eurosport Norvège. « Mais je pense qu'Erling Haaland a encore quelques longueurs d'avance sur lui. »

« C'est un joueur passionnant avec de nombreuses qualités », ajoute Moe.

Sa principale qualité est bien évidemment son tir, puissant et précis. Tjaaland est d'ailleurs droitier alors que Haaland est gaucher. Si Tjaaland est « plus petit » (1,90m contre 1,94 m) il se déplace aussi vite sur le terrain.



« C'est cool ce qu'il fait mais je pense qu'il faut arrêter de nous comparer », a déclaré Tjaaland au sujet de son cousin lors d'un entretien accordé à Jaerbladet en 2020.

« A court terme, je veux intégrer l'équipe norvégienne de ma catégorie d'âge et à long terme, j'espère pouvoir gagner ma vie en jouant au football. »

Avec un niveau similaire à celui de son cousin, Tjaaland se voit-il jouer en Premier League ?

« Bien sûr ! Je veux jouer dans le meilleur championnat au monde », a-t-il confié lors d'une séance de questions-réponses organisée par Rising Ballers avant de préciser que son équipe préférée est Liverpool (Haaland supporte quant à lui Leeds, club de sa ville natale où jouait son père, Alf-Inge Håland).

Si Tjaaland parvient à se hisser au même niveau que son cousin, ce qui semble peu probable, Liverpool aura sûrement envie de le recruter.

Et même s'il ne parvient pas à faire aussi bien que Haaland, le dernier membre de la famille de footballeurs la plus célèbre de Norvège devra tout de même être observé avec attention.

Traduction et adaptation par Xavier Béal