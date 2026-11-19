Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Rolando Maran raconte sa première expérience à la tête d’une sélection nationale.

Le sélectionneur italien de l’Albanie a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « Ici, la sélection est l’équipe numéro un de tout le monde, comme s’il s’agissait d’un club. Quand nous jouons à domicile, à Tirana, dans le stade où la Roma a remporté la Conference League, il n’y a jamais une place libre et l’ambiance est bouillante. Même à l’extérieur, beaucoup de gens nous suivent toujours. Nous ressentons la responsabilité d’offrir des satisfactions à tout un peuple. »

« Aimerais-je retrouver l’Italie dans le groupe de qualification à l’Euro ? Je ne sais pas répondre, vraiment. Ce serait certainement une grande émotion, avec une saveur particulière. Quels que soient nos adversaires, nous espérons réussir à nous qualifier. L’équipe est compétitive, elle possède des qualités techniques et morales, ainsi que la possibilité de préparer un renouvellement naturel de l’effectif. La fédération a déjà mis en place depuis un certain temps un excellent travail au sein des sélections de jeunes. »

« Vais-je convoquer le gardien de Cagliari, Caprile ? Elia a obtenu le passeport albanais pour des raisons familiales, il n’a pas encore achevé les démarches et nous n’en avons donc pas parlé. Mais s’il était disponible, il nous serait certainement utile. »

Publicité Publicité

« Ces dernières années, Berisha, Strakosha, Djimsiti, Asslani et Ramadani ont quitté la Serie A italienne. Mais il y en a d’autres et, quoi qu’il en soit, le championnat italien reste l’un des modèles les plus suivis. »

Related Topics

« Manaj a grandi à l’Inter, il est maintenant en pleine maturité et a une approche très professionnelle. Il marque beaucoup de buts. »

« J’ai laissé sur le banc Cristian Shpendi, meilleur buteur de Serie B avec Cesena ? Il arrive parfois de devoir écarter un joueur qui mériterait de jouer. Shpendi est bon et le montre toujours à l’entraînement, il aura ses occasions. »

Publicité

« Hysaj est libre de tout contrat et ne joue qu’en sélection ? C’est fou. Il s’entraîne avec l’Empoli et nous suivons son évolution. Quand il arrive en sélection, il semble jouer régulièrement en club. Il a encore l’âge de jouer à un haut niveau, je ne comprends pas pourquoi on ne lui fait pas confiance. »

« Ernest Muti a des gestes fantastiques et la chance de jouer à Trabzonspor, où il s’entraîne avec Salah, à qui il essaie de soutirer quelques secrets. Techniquement, il a beaucoup de qualités. »