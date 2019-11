Albanie-France : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

L'équipe de France se déplace en Albanie ce dimanche (20h45). Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur le match des Bleus.

Après avoir composté son ticket pour l' au terme d'un succès plus qu'étriqué contre la Moldavie (2-1), jeudi dernier, l'équipe de se doit de terminer sa campagne de qualifications par une bonne note. Parce qu'elle a un statut, déjà, et qu'elle ne l'a peut-être pas assez fait respecter aux yeux de certains, comme souvent dans ces tunnels entre les compétitions où elle ne voit jamais bien clair. Mais aussi et surtout parce que ce match a un enjeu, un vrai : la première place de sa poule - et par extension un tirage plus favorable.

Les champions du monde devront donc montrer un autre visage parce que son adversaire aura d'autres armes que les Moldaves, et qu'il inaugurera par ailleurs son nouvel écrin. Raphaël Varane résume bien l'affaire. "On vient ici pour finir 1ers du groupe et cela passe par une victoire. On est champions du monde et on aborde chaque match pour le gagner. Ce ne sera pas un match simple. On a la capacité de surmotiver l'adversaire et ce sera l'inauguration de leur stade".

Au classement, après 9 journées, l'équipe de France compte deux points d'avance sur la , qu'elle a doublé sur le fil. Même comme les Turcs affrontent Andorre, la victoire en terre albanaise devient presque impérative.

Match Albanie-France Date Dimanche 17 novembre 2019 Coup d'envoi 20h45

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En France, le match Albanie-France est diffusé en exclusivité sur la chaîne TF1.

Chaîne TV Streaming TF1 MyTF1

Les joueurs disponibles et la compo probable

Position La sélection tricolore Gardiens Alphonse Areola (Real Madrid), Mike Maignan ( ), Steve Mandanda (OM) Défenseurs Lucas Digne ( ), Léo Dubois ( ), Benjamin Mendy ( ), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet ( ), Benjamin Pavard ( ), Raphaël Varane ( ), Kurt Zouma ( ) Milieux Mattéo Guendouzi ( ), N'Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombele ( ), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich) Attaquants Wissam Ben Yedder ( ), Nabil Fékir (Bétis Séville), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Kylian Mbappé (PSG), Thomas Lemar ( )

Kingsley Coman est forfait pour cette dernière rencontre. L'attaquant du Bayern Munich souffre d'une blessure musculaire et a été remis à la disposition de son club.

La compo probable de l'équipe de France : Mandanda - Varane, Lenglet, Kimpembe - Dubois, Sissoko, Tolisso, Mendy - Griezmann, Ben Yedder, Mbappé.

5 stats à connaître (avec Opta)

- La France n’a perdu que 2 de ses 27 derniers matches (20 victoires, 5 nuls) : le 16 novembre 2018 aux en Ligue des Nations (0-2) et le 8 juin dernier face à la Turquie lors de ces éliminatoires (0-2).

- Les 6 derniers buts de l’équipe de France ont été inscrits sur coups de pied arrêtés (3 sur coup franc indirect, 2 sur penalty, 1 sur corner), plus longue série pour les Bleus sur les 50 dernières années.

- Antoine Griezmann n’a inscrit que 3 buts avec l’équipe de France en 2019, soit sa 2e année la moins prolifique en Bleus, après 2015 (1). En revanche, il a délivré 7 passes décisives cette année, seuls Mathieu Valbuena (8 en 2014) et Thierry Henry (8 en 2003) font mieux pour les Bleus au 21e siècle.

- Didier Deschamps va diriger son 100e match à la tête de l’équipe de France (64 victoires, 18 nuls, 17 défaites). Il affiche 64.7% de victoires, seul Jacques Santini (78.6%) possède un meilleur ratio de succès chez les entraîneurs dans l’histoire des Bleus.

- Ivan Balliu, Lorik Cana, Ermir Lenjani et Edvin Murati sont les 4 joueurs albanais ayant évolué en au 21e siècle.