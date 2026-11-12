Comment regarder Albanie-Finlande avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

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Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 Air Albania Stadium

L’Albanie reçoit la Finlande à l’Air Albania Stadium, à Tirana, pour une rencontre de Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA qui revêt une réelle importance pour les deux équipes.

L’Albanie de Rolando Maran aborde ce match en tête du groupe 1 et cherche à conforter sa position après une série de résultats contrastés dans la compétition.

Lors de sa dernière sortie, l’Albanie s’est imposée 2-1 face à Saint-Marin. Elle avait toutefois été battue par cette même équipe de Finlande quelques jours auparavant, un résultat qui donnera une importance particulière à cette nouvelle confrontation.

La Finlande de Jacob Friis reste sur une défaite 1-0 face à la Biélorussie lors de son dernier match de Ligue des nations, un revers qui l’a laissée à la troisième place du groupe.

Les Finlandais avaient auparavant battu l’Albanie 2-1 à domicile. Ils savent donc qu’ils peuvent obtenir un résultat ici, même si ce déplacement représente un défi différent.