Jordi Alba, ancienne star du Barça, a affiché sa confiance dans la capacité du club catalan à remporter le Clasico face au Real Madrid, affirmant que les performances de l'équipe sous la direction de Hansi Flick lui procurent un sentiment de sérénité. Il a également évoqué l'impact de l'absence de Vinicius Junior, ainsi que la comparaison grandissante entre Lamine Yamal et la légende Lionel Messi.

Dans un entretien accordé au journal espagnol « AS », en marge d'un événement au cours duquel Alba a reçu dix de ses supporters à Puertomingalvo, dans la province de Teruel, en présence de Guti, ancienne star du Real Madrid, le défenseur espagnol s'est exprimé sur ses pronostics pour la rencontre tant attendue, les raisons de son admiration pour le Barça et son avis sur les principales stars des deux équipes.

La victoire du Barça

Alba a déclaré, à propos de ses pronostics pour le match : « Le Clasico est différent de n'importe quel autre match, et peu importe la manière dont les deux équipes jouent. Je suis certain que le Barça livre d'excellentes performances, et j'ai une confiance totale dans le fait qu'il poursuivra sur cette voie et remportera le match. Je serais heureux si le Barça l'emporte. »

Il a ajouté que l'équipe réalise une saison remarquable jusqu'à présent, exprimant son espoir de voir se poursuivre les résultats positifs et de récolter les trois points face au Real Madrid.

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Au sujet de ce qui lui plaît le plus dans le Barça cette saison, Alba a expliqué que l'équipe continue de progresser sous la direction de Flick, qui conserve ses idées tactiques et travaille à les améliorer progressivement, soulignant que les nouvelles recrues et la promotion des joueurs de l'académie des jeunes ont contribué à bâtir une équipe compétitive dotée de nombreuses options.

Il a poursuivi : « Cela ne se limite pas au seul onze de départ ; tous les joueurs sont capables d'être titulaires. On voit que le Barça prend du plaisir dans son jeu, et nous, en tant que spectateurs, prenons également du plaisir à le regarder. »

Yamal et Messi

Alba a abordé la comparaison entre Lamine Yamal et Messi, affirmant que l'apparition d'un jeune joueur affichant des niveaux exceptionnels rend la comparaison naturelle, mais il a insisté sur le fait que la star argentine demeure pour lui le meilleur de tous les temps.

Il a déclaré : « Après Leo, un joueur comme Lamine a émergé, et il est naturel que ces comparaisons soient établies. Mais pour moi, Leo est le meilleur de tous les temps. »

Il a ajouté au sujet de Yamal : « À son âge, avec tout ce qu'il offre et sa manière de jouer, il est sans aucun doute l'un des footballeurs qu'on prend plaisir à regarder. »

Interrogé sur le favori pour le Ballon d'Or, Alba a indiqué que la concurrence semble ouverte et difficile à pronostiquer cette année, mais il a choisi Messi au vu de sa saison remarquable et de ses performances en Coupe du monde, avant d'affirmer son admiration pour ce que propose Yamal à ce stade précoce de sa carrière.

L'absence de Vinicius

Au sujet des joueurs les plus dangereux du Real Madrid, Alba a affiché sa satisfaction quant au niveau proposé par le Barça, soulignant que le club catalan possède des éléments offensifs talentueux qui lui donnent confiance avant la rencontre.

Concernant l'absence de Vinicius Junior, il a déclaré que le joueur représente un élément important dans les rangs du Real Madrid et que son absence constitue une grande perte pour l'équipe, bien que celle-ci dispose d'un effectif solide capable de le remplacer.

Alba est revenu sur ses précédentes confrontations face à l'ailier brésilien, précisant : « C'est un joueur extrêmement dangereux dans les duels individuels, très rapide, et il a toujours constitué une grande menace. Pour cette raison, il n'était pas souhaitable qu'il affronte souvent le Barça, car il livrait toujours de superbes matchs. »

À propos de l'impact de son absence sur les chances du Barça, il a ajouté : « Certains disent qu'il est bon pour le spectateur de voir tous les joueurs sur le terrain, mais je dis toujours qu'avoir moins de joueurs de haute qualité dans l'équipe adverse rend la victoire plus facile. »

Mourinho et la mise en doute des arbitres

L'ancienne star du Barça s'est exprimée sur José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, saluant sa personnalité et sa méthode d'entraînement, tout en reconnaissant qu'il ne le connaît pas personnellement.

Il a déclaré : « Je l'ai affronté à plusieurs reprises à Valence. Les Clasicos étaient extrêmement intenses, mais cela s'applique à tous les Clasicos. Mourinho a cette personnalité. C'est un entraîneur que j'admire, que ce soit dans son style de jeu ou dans sa manière de communiquer. Je pense que c'est un entraîneur formidable qui a rendu toutes ses équipes grandioses. »

Au sujet de la polémique arbitrale qui entoure les Clasicos, Alba s'est contenté de dire qu'il ne suit pas tous les détails relatifs à ce qui se passe à Miami, ajoutant : « Il y a toujours des avis, et il y a toujours ceux qui voient les choses différemment. Je respecte tous les avis. Les arbitres font leur travail de la meilleure manière qui soit, et nous ne devrions pas les remettre en doute. »

Alba a conclu son propos par une question amusante sur le joueur qu'il choisirait pour l'accompagner dans un stage d'entraînement avant le Clasico ; il a d'abord cité Sergio Busquets, avant de choisir Gavi lorsqu'on lui a demandé de désigner un joueur actuel.