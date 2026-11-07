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Alanyaspor - Trabzonspor : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Alanyaspor vs Trabzonspor
Alanyaspor
Trabzonspor
Super Lig

En Süper Lig, Alanyaspor affronte Trabzonspor. Mais qui diffuse le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

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Alanyaspor - Trabzonspor : heure du coup d’envoi

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Super Lig - Journée 11
GAIN Park Stadyumu

Au GAIN Park Stadyumu, à Alanya, Alanyaspor reçoit Trabzonspor, troisième du classement de Süper Lig. Pour Trabzonspor, l’enjeu est de se remettre sur les rails après son revers en Conference League.

Alanyaspor traverse une crise. Sur ses cinq derniers matches officiels, l’équipe de l’entraîneur Joao Pereira n’a remporté qu’une seule victoire, en coupe face à un adversaire de division inférieure. En championnat, elle reste sur une lourde défaite 5-0 contre Gençlerbirliği.

Trabzonspor arrive avec des sentiments mitigés. Le club occupe la troisième place de Süper Lig, mais s’est incliné 1-0 à domicile contre Fribourg jeudi en Conference League, mettant fin à une impressionnante série de victoires.

Le capitaine Mohamed Salah a fait son autocritique après le match contre Fribourg et appelé à l’unité. L’entraîneur Thomas Reis a souligné que son équipe avait bien réagi en seconde période, sans toutefois pouvoir éviter la défaite.

Pour Trabzonspor, ce déplacement est l’occasion de tourner rapidement la page et de consolider sa place au contact du haut du classement. Toutes les informations sur la diffusion sont ci-dessous.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Alanyaspor et à Trabzonspor ?

Alanyaspor aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, d’un match nul et de trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une lourde défaite 5-0 à domicile contre Gençlerbirliği en Süper Lig. Auparavant, l’équipe avait perdu 2-1 contre Kocaelispor et 3-0 contre Fenerbahçe. Au total, Alanyaspor a marqué quatre buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Trabzonspor affiche quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est récemment inclinée 1-0 contre Fribourg en Conference League. Auparavant, elle avait battu Gaziantep FK 2-0 et perdu 4-3 sur la pelouse de Rizespor. Trabzonspor a inscrit neuf buts et en a concédé cinq lors de ces cinq matches.

ALS

ALS - Forme

ERZ
N0-0
FB
D3-0
KOB
D1-2
12B
V4-1
GEN
D5-0
But marqué (encaissé)
5/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
TRS

TRS - Forme

BJK
V2-0
HEA
V2-0
RIZ
V3-4
GAZ
V2-0
SCF
D0-1
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Alanyaspor - Trabzonspor : compositions d’équipe

Alanyaspor vs Trabzonspor Équipes probables

Entraineur

  • J. Pereira

Alanyaspor - Trabzonspor : forme des équipes

ALS

ALS - Forme

ERZ
N0-0
FB
D3-0
KOB
D1-2
12B
V4-1
GEN
D5-0
But marqué (encaissé)
5/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
TRS

TRS - Forme

BJK
V2-0
HEA
V2-0
RIZ
V3-4
GAZ
V2-0
SCF
D0-1
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Alanyaspor - Trabzonspor : bilan des confrontations directes

Face à face

AlanyasporNulTrabzonspor
1
2
2
Super Lig
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
FDM
Coupe de Turquie
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
0
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
FDM
Super Lig
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
FDM
Super Lig
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
4
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
3
FDM
Coupe de Turquie
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
3
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
0
FDM
6Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Alanyaspor - Trabzonspor : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112412+1228
V
V
V
V
V
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222512+1323
D
V
V
V
N
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
V
V
V
V
V
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
V
N
V
V
D
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
N
V
D
V
D
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
V
N
V
D
D
7
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
D
D
V
V
V
8
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
V
D
V
V
D
9
GoztepeGoztepeGOZ
114432117+416
N
V
V
V
V
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
114341716+115
N
V
D
V
N
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
D
V
V
N
V
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
D
D
D
N
V
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
N
D
D
D
N
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
V
D
D
N
D
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
D
D
V
D
N
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
D
D
D
D
D
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
V
D
D
D
D
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Qualifications pur la Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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