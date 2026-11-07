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Alanyaspor - Trabzonspor : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 11 8 nov. 2026 - 10:30 GAIN Park Stadyumu

Au GAIN Park Stadyumu, à Alanya, Alanyaspor reçoit Trabzonspor, troisième du classement de Süper Lig. Pour Trabzonspor, l’enjeu est de se remettre sur les rails après son revers en Conference League.

Alanyaspor traverse une crise. Sur ses cinq derniers matches officiels, l’équipe de l’entraîneur Joao Pereira n’a remporté qu’une seule victoire, en coupe face à un adversaire de division inférieure. En championnat, elle reste sur une lourde défaite 5-0 contre Gençlerbirliği.

Trabzonspor arrive avec des sentiments mitigés. Le club occupe la troisième place de Süper Lig, mais s’est incliné 1-0 à domicile contre Fribourg jeudi en Conference League, mettant fin à une impressionnante série de victoires.

Le capitaine Mohamed Salah a fait son autocritique après le match contre Fribourg et appelé à l’unité. L’entraîneur Thomas Reis a souligné que son équipe avait bien réagi en seconde période, sans toutefois pouvoir éviter la défaite.

Pour Trabzonspor, ce déplacement est l’occasion de tourner rapidement la page et de consolider sa place au contact du haut du classement. Toutes les informations sur la diffusion sont ci-dessous.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Alanyaspor et à Trabzonspor ?

Alanyaspor aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, d’un match nul et de trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une lourde défaite 5-0 à domicile contre Gençlerbirliği en Süper Lig. Auparavant, l’équipe avait perdu 2-1 contre Kocaelispor et 3-0 contre Fenerbahçe. Au total, Alanyaspor a marqué quatre buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Trabzonspor affiche quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est récemment inclinée 1-0 contre Fribourg en Conference League. Auparavant, elle avait battu Gaziantep FK 2-0 et perdu 4-3 sur la pelouse de Rizespor. Trabzonspor a inscrit neuf buts et en a concédé cinq lors de ces cinq matches.

Alanyaspor - Trabzonspor : compositions d’équipe

Alanyaspor - Trabzonspor : forme des équipes

Alanyaspor - Trabzonspor : bilan des confrontations directes

Alanyaspor - Trabzonspor : les classements