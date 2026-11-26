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Alanyaspor contre Konyaspor : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 13 27 nov. 2026 - 12:00 GAIN Park Stadyumu

Alanyaspor reçoit Konyaspor en Süper Lig. Le match se joue au GAIN Park Stadyumu, à Alanya.

Les deux clubs se trouvent dans le bas du classement. Alanyaspor est 14e, juste devant Konyaspor, 15e.

Les dernières semaines ont été difficiles pour Alanyaspor. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matches officiels, le plus récent contre Kasımpaşa. Sa seule victoire a été obtenue en Coupe contre 12 Bingolspor (4-1).

Uğur Uçar cherche donc à stabiliser son équipe. À domicile, elle tentera de mettre fin à cette série.

Konyaspor arrive aussi avec des inquiétudes. L’équipe d’İlhan Palut s’est récemment inclinée contre Beşiktaş (2-4), après avoir perdu face à Samsunspor et Galatasaray. Entre ces défaites, elle a battu Gençlerbirliği (2-0).

Les confrontations directes favorisent les locaux : Alanyaspor a remporté les cinq derniers duels. Voici où suivre le match.

Les faits marquants de la semaine : où en sont Alanyaspor et Konyaspor ?

Alanyaspor compte une victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches officiels, sans aucun nul. L’équipe a récemment perdu contre Kasımpaşa (2-1). Auparavant, elle s’était inclinée contre Trabzonspor (0-2), puis lourdement face à Gençlerbirliği (5-0). Sa victoire en Coupe contre 12 Bingolspor s’est achevée sur le score de 4-1.

Konyaspor affiche lui aussi une victoire et quatre défaites. L’équipe a récemment perdu contre Beşiktaş (2-4). Elle s’est inclinée contre Galatasaray (0-4), mais a battu Gençlerbirliger (2-0).

Alanyaspor contre Konyaspor : compositions

Alanyaspor contre Konyaspor : forme récente

Alanyaspor contre Konyaspor : bilan des confrontations directes

Alanyaspor contre Konyaspor : les classements