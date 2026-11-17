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Lors de Bosnie-Roumanie en Ligue des nations, Kerim Alajbegovic, Bosnien né en 2007 et joueur de la Juventus, a délivré la passe décisive sur le but de la victoire. Il fait aussi l'objet, ces dernières heures, de rumeurs évoquant un intérêt de Chelsea.

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Kerim Alajbegovic, ailier de la Juventus né en 2007, faisait partie des joueurs particulièrement suivis lors de cette soirée de Ligue des nations. À Zenica, il disputait avec la Bosnie-Herzégovine le match remporté 2-1 contre la Roumanie, comptant pour la sixième journée du groupe 4 de la Ligue B.

Alajbegovic a livré une prestation correcte, terminée en crescendo : l’ancien joueur de Salzbourg s’est montré en début de première période en recevant le ballon juste à l’extérieur de la surface, avant de tenter une frappe basse et axiale, arrêtée par Otto Hindrich. Après la pause, Alajbegovic s’est signalé par une autre frappe, passée cette fois au-dessus, puis, en fin de match, par une passe décisive sur le but de la victoire de sa sélection, inscrit par Bajraktarevic d’une superbe frappe du gauche sous la barre.

Né en 2007, Alajbegovic a jusqu’ici disputé 14 matches avec la Juventus cette saison (10 en Serie A, 4 en Ligue Europa), inscrivant 2 buts (un en championnat et un en Europe). Il compte également une passe décisive en 666 minutes de jeu. Utilisé par Luciano Spalletti sur la gauche, derrière les attaquants, dans un 4-2-3-1, Alajbegovic devra lui aussi s’adapter désormais si l’entraîneur de la Juventus décide d’installer durablement un 3-5-2 ou un 3-4-2-1.

Ces dernières heures, Alajbegovic a par ailleurs été présenté comme une possible cible de Chelsea sur le marché des transferts, après avoir été dans le viseur d’Arsenal cet été. C’est Giovanni Carnevali lui-même, administrateur délégué de la Juventus, qui a raconté comment la Juve avait devancé les Gunners lors du dernier mercato estival pour s’attacher les services du talent bosnien.

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À propos des rumeurs de transfert associant Kerim Alajbegovic à Chelsea, Fabrizio Romano s’est exprimé sur You Tube : « À ce sujet, je voulais clarifier rapidement deux ou trois choses que nous avons lues un peu partout aujourd’hui. Concernant la Juve, beaucoup nous ont parlé des rumeurs qui circulent déjà sur Alajbegovic, sur McKennie. Certains ont évoqué un retour de Chelsea sur le dossier Alajbegovic », rapporte TuttoJuve.com.

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Romano poursuit : « Je ne sais pas d’où vient cette histoire, mais pour la Juventus, Alajbegovic a été une recrue importante, une recrue pour le présent et l’avenir. La Juve compte absolument sur Alajbegovic. Je ne sais donc pas d’où sort cette histoire. Je pense que ces rapprochements sont assez naturels, car Chelsea a cherché à recruter Alajbegovic par le passé. Mais, comme je le disais cet été, le club le voyait comme un joueur à développer : le recruter, le prêter, le faire progresser, sans lui donner tout de suite un rôle important à Chelsea. »

« Aujourd’hui, je le répète, pour la Juventus, Alajbegovic est un joueur absolument essentiel. C’est donc un sujet que je réglerais en 5 secondes, parce que je ne sais même pas d’où sort cette histoire, même si j’imagine d’où elle vient », conclut Romano.

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En somme, la Juventus croit fermement qu’Alajbegovic peut faire partie du noyau qui constituera son équipe de demain. La Juve a investi une somme importante pour son numéro 17 et, à moins de recevoir des offres impossibles à refuser (personne n’est intransférable face à des offres monstre, comme Carnevali l’a également expliqué), ou que le joueur lui-même demande à partir, Alajbegovic est considéré comme l’un des piliers de la future Juve.

Voici le texte du communiqué par lequel la Juventus a annoncé le recrutement d’Alajbegovic, le 2 août dernier : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec Bayer 04 Leverkusen Fußball pour l’acquisition définitive des droits aux prestations sportives du footballeur Kerim Alajbegovic, moyennant une indemnité de 30 millions d’euros, payable sur quatre exercices, à laquelle s’ajoutent des frais annexes de 2 millions d’euros ; des bonus d’un montant maximal de 5 millions d’euros sont également prévus si certains objectifs sportifs sont atteints. La Juventus a signé avec le joueur un contrat de travail sportif courant jusqu’au 30 juin 2031 ».