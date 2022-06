Alaba et Kroos dévoilent les secrets de la puissance du Real Madrid

Le Real Madrid a remporté la Ligue des champions, la Liga et la Supercopa de Espana pour 2021/22, et certains joueurs dévoilent les secrets merengue.

Après une saison 2020/21 qui s'est terminée sans titre et avec les départs de deux grandes figures en la personne de Zinedine Zidane et Sergio Ramos, le Real Madrid a abordé la saison 2021/22 avec une incertitude, accrue par son échec à débarquer Kylian Mbappé l'été dernier.

Mais neuf mois plus tard, le Real Madrid a clôturé la campagne en remportant trois des quatre titres pour lesquels il était en lice, et a couronné le tout en remportant l'une des plus spectaculaires Ligue des champions de son histoire.

Toni Kroos et David Alaba ont cherché à donner quelques explications à leur succès.

"Gagner la Ligue des champions est toujours difficile et souvent dramatique", a déclaré Kroos à Sport 1.

"Peut-être que cette année était particulièrement dramatique, mais pour moi, les cinq titres [de la Ligue des champions] ont la même valeur. Mais si je suis honnête, c'est peut-être la Ligue des champions que je m'attendais le moins à gagner parmi les cinq."

Kroos, ainsi que Luka Modric et Casemiro, ont ajouté à leur légende à Paris comme l'une des combinaisons de milieu de terrain les plus dominantes de l'histoire. Leur règne ne semble pas avoir de fin en vue, non plus.

"Je suis désolé, ça ne s'arrêtera pas", a déclaré Kroos en riant. "Non, sérieusement, bien sûr que nous voulons continuer à jouer à ce niveau.

"Chacun de nous sait ce que les autres peuvent et ne peuvent pas faire. Cela nous aide, surtout dans les grands matchs, nous sommes habitués à cela.

"Nous avions deux gars dans l'équipe cette saison, [Fede] Valverde et [Eduardo] Camavinga, qui nous ont donné un coup de pouce, que ce soit au départ ou sur le banc.

"C'est très important et ça le deviendra de plus en plus. Parce qu'à un moment donné, ils devront nous remplacer complètement."

Alaba, qui termine une première saison réussie au stade Santiago Bernabeu, a offert plus d'explications à la campagne triomphale des Los Blancos.

"Il y a beaucoup de facteurs qui ont une influence", a déclaré Alaba. "L'écusson, la mentalité..... Nous sommes une équipe avec de bons joueurs, mais aussi une équipe qui croit toujours à la victoire jusqu'au bout.