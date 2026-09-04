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SRI LANKA-SAUDI-DIPLOMACYAFP

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Al-Walid ben Talal : Al-Hilal, champion mondial, et sa dynamique se poursuivra de longues années

Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Saudi Pro League
Arabie saoudite

« Al Zaeem » signe sa cinquième victoire en Roshn Saudi League

Le prince Al-Walid ben Talal, propriétaire du club d'Al-Hilal, a exprimé sa joie après avoir remporté le derby de Riyad face à Al-Shabab en Roshn Saudi League, affirmant que son ouragan se poursuivra pendant de longues années à venir.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Shabab sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi au stade SHG Arena, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn League.

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À l'issue de la rencontre, le prince Al-Walid ben Talal a publié un tweet sur son compte officiel sur le site « X », dans lequel il a écrit : « Al-Hilal est un dépôt confié par mon frère le prince héritier, c'est pourquoi nous n'avons qu'un seul mot : à vos ordres. La tempête est devenue un ouragan, et l'ouragan se poursuivra pendant de longues années. »

Le propriétaire d'Al-Hilal a également passé en revue les nationalités des joueurs de l'équipe, commentant : « Al-Hilal l'international, une équipe de sélections nationales, 19 joueurs représentant 11 pays, Al-Hilal le champion international. »

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Cela intervient après qu'Al-Hilal a signé sa cinquième victoire consécutive en Roshn League, prenant la tête du classement avec 15 points, soit 3 points d'avance sur Al-Nassr, deuxième, qui disputera un Clasico difficile face à Al-Ittihad, demain samedi.

« Le Leader » cherche à reconquérir le titre du championnat saoudien après l'avoir manqué lors des deux saisons précédentes, Al-Ittihad l'ayant remporté en 2024-2025, avant qu'Al-Nassr ne le décroche la saison dernière.

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