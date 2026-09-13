Le club d'Al-Taawoun a disculpé ses supporters des chants injurieux entendus lors du match face à Al-Hilal en Saudi Pro League, affirmant qu'il agissait et prenait les mesures nécessaires contre les auteurs de ces débordements.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Taawoun sur le score de 6-0, lors du match qui a opposé les deux équipes hier samedi, sur la pelouse de ce dernier à Bouraida, dans le cadre de la septième journée de la Saudi Pro League.

La rencontre a été marquée par un incident regrettable, après que certains supporters d'Al-Taawoun ont scandé le nom du défunt Diogo Jota, ancien joueur de Liverpool, décédé à la suite d'un tragique accident l'année dernière, dans une tentative de provoquer son ami portugais Ruben Neves, joueur d'Al-Hilal.

Le club d'Al-Taawoun a publié un communiqué, via son compte officiel sur le site « X », pour commenter cet incident, dans lequel il a déclaré : « Le club d'Al-Taawoun exprime sa réprobation et son refus catégorique des chants injurieux proférés à l'encontre de l'un des joueurs du club d'Al-Hilal lors de la confrontation entre les deux équipes, par certains individus, affirmant que de tels comportements sont rejetés dans leur intégralité et ne représentent ni le club d'Al-Taawoun, ni ses supporters, ni les valeurs pour lesquelles nos tribunes sont connues. »

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Il a ajouté : « Nous insistons sur le fait que la compétition sportive ne peut en aucun cas justifier l'insulte, le dénigrement d'autrui ou le harcèlement aux dépens des sentiments de qui que ce soit. Notre sport saoudien puise ses valeurs dans la morale de notre société authentique et dans les enseignements de notre noble religion islamique, et repose sur le respect, la compétition loyale et la préservation de la dignité de tous. »

Il a poursuivi : « Le club affirme que tout chant ou toute pratique qui dépasse les limites de l'encouragement sportif constitue des comportements individuels qui ne sauraient être attribués aux supporters d'Al-Taawoun, dont nous sommes fiers, ainsi que de leur conscience et de leur histoire de soutien à leur club dans un esprit sportif et responsable. »

Il a conclu : « Le club insiste également sur son refus de toute forme d'insulte, quelle qu'en soit la source ou la cible, et prendra toutes les mesures nécessaires auprès des autorités compétentes afin de garantir que cela ne se reproduise pas et de dissuader tout auteur de tels actes. Le club d'Al-Taawoun restera ferme dans sa position en faveur d'un environnement sportif de qualité, digne du nom du sport saoudien, de sa place et de ses valeurs élevées. »

Cet incident avait suscité une large vague de colère dans le milieu sportif saoudien, au point que le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a réclamé l'interdiction définitive d'accès aux matches pour ces supporters, avant que le club d'Al-Hilal n'annonce le dépôt d'une plainte auprès de la Fédération saoudienne de football.