Comment regarder Al-Taawoun - Al-Nahda avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 25 nov. 2026 - 13:15

Al-Taawoun reçoit Al-Nahda dans le groupe C de la Ligue des champions 2 de l’AFC, avec l’objectif de conserver sa première place. Le stade et la ville où se jouera la rencontre restent à confirmer.

Al-Taawoun affiche une bonne forme dans la compétition. Le club a battu Al-Faisaly 3-1 lors de son dernier match continental, le 4 novembre, après avoir remporté leur précédente confrontation 2-0 à l’extérieur.

Ses résultats sur la scène nationale sont moins réguliers. Les nuls et les défaites en Saudi Pro League, dont le 1-1 contre Al-Ettifaq le 31 octobre, montrent une équipe plus performante en Asie que dans son championnat.

Al-Nahda connaît davantage de difficultés. Le club a perdu deux fois contre Al-Rayyan en l’espace d’une semaine, notamment 4-1 le 28 octobre, et occupe la dernière place du groupe.

Sa forme sur la scène nationale offre toutefois des motifs d’espoir. Ses victoires contre Sur et Saham en Professional League ont montré sa capacité à marquer beaucoup de buts lorsque la pression retombe.

Les deux équipes ont fait match nul 1-1 en septembre. Al-Nahda peut donc espérer obtenir un résultat. Voici comment suivre la rencontre, avec les informations sur la chaîne TV, le streaming et l’heure du coup d’envoi.

Les informations officielles sur la diffusion de ce match ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de streaming seront précisées dès leur confirmation.

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