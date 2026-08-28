La star marocaine Ismaël Saibari, nouvelle recrue du Bayern Munich, s'est exprimée sur ses premières impressions après son arrivée au club bavarois, et a révélé ce qui l'a le plus surpris durant ses premières semaines en Allemagne.

À propos de l'évolution de son regard sur le Bayern Munich après son arrivée au club, Saibari a déclaré lors d'un entretien accordé à la chaîne officielle de la Bundesliga en langue anglaise « Bundesliga EN » : « L'image dominante était que le Bayern était l'un des plus grands clubs du monde. »

Et d'ajouter : « Mais quand on en fait partie, on voit à quel point il est réellement immense. C'était encore plus grand que ce à quoi je m'attendais, car tout ici est au plus haut niveau, du plus petit détail au plus grand. Je m'attendais à ce que le club soit grand, mais il est plus grand que je ne le pensais. »

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À propos de ses premières semaines et de ce qui l'a surpris dans sa nouvelle vie, Saibari a affirmé : « Tout le monde a été très gentil avec moi. Le staff technique et les joueurs m'ont aidé à me sentir le bienvenu. Je me sens chez moi ici, alors je suis très heureux. »

Et l'ancienne star du PSV Eindhoven de poursuivre : « Je crois que ce qui m'a le plus surpris, c'est la ville (Munich), parce que les gens en dehors de l'Allemagne pensent que l'Allemagne est très grise et pas si belle que ça. Mais j'aime vraiment Munich en tant que ville. Je crois que c'est ce qui m'a le plus surpris. »

Saibari a brillé avec le PSV Eindhoven la saison dernière, et s'est également illustré avec la sélection marocaine lors du Mondial 2026, dont le Maroc a été éliminé par la France en quart de finale.

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