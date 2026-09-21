Al-Shamrani ignore Al-Buraikan et choisit ce joueur pour mener l'attaque de l'Arabie saoudite

Nasser Al-Shamrani, légende du club d'Al-Hilal, a écarté Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli, en ce qui concerne le poste d'avant-centre titulaire de la sélection saoudienne lors de la confrontation face au Koweït, prévue mercredi soir, lors de la première journée de la Coupe du Golfe Arabique.

L'Arabie saoudite se trouve dans un groupe comprenant le Koweït, Oman et l'Irak, mais elle dispose d'un bon groupe de joueurs, emmené par Al-Buraikan, Al-Hamdan, Mohammed Al-Owais et d'autres, au moment où l'entraîneur grec Georgios Donis cherche la formation la plus adaptée pour entamer le parcours de la compétition.

Al-Shamrani, fort de sa grande expérience au poste d'attaquant, estime qu'Abdullah Al-Hamdan apparaît comme l'option la plus prête à l'heure actuelle, ce qui fait qu'il mérite d'avoir la chance de conduire la ligne offensive dès le début face au Koweït.

Al-Shamrani a déclaré, dans des propos tenus lors de l'émission « Dawrina Ghair » : « De mon point de vue, aucun joueur au poste d'avant-centre n'a atteint le niveau de préparation d'Abdullah Al-Hamdan, et Donis doit le faire jouer d'entrée dès le début du match contre le Koweït. »

L'avis d'Al-Shamrani signifie qu'Al-Hamdan, selon lui, possède actuellement la préparation dont la sélection a besoin lors du match d'ouverture, d'autant plus qu'un début fort dans la compétition pourrait être important pour l'Arabie saoudite, qui dispute les rencontres sur son sol et devant son public.

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Par ailleurs, le choix d'Al-Hamdan ne signifie pas nécessairement une sous-estimation des capacités de Firas Al-Buraikan, qui constitue l'une des options offensives les plus en vue dans la liste de Donis, mais reflète plutôt la préférence d'Al-Shamrani pour le joueur qu'il juge le plus prêt à l'heure actuelle, avec la présence de plus d'une option à laquelle l'entraîneur peut faire appel durant la compétition.

Donis dispose en réalité de plusieurs solutions offensives, puisque sa liste comprend Al-Buraikan, Al-Hamdan et Abdullah Al-Salem, aux côtés de Sultan Mandash, Mohammed Abu Al-Shamat, Saleh Abu Al-Shamat et Hammam Al-Hammami, ce qui offre à l'entraîneur grec une large marge de choix entre les noms selon la nature de chaque match.

La confrontation face au Koweït reste le premier test de ces options, puisque Donis devra trancher sur l'identité de l'attaquant qui débutera le match, dans un contexte de volonté de réaliser un début fort dans la « Coupe du Golfe 27 », tandis qu'Al-Shamrani a clairement avancé le nom d'Al-Hamdan comme l'option qu'il juge la plus prête pour mener l'attaque de l'Arabie saoudite.

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