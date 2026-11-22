Comment regarder Al-Shamal - Al Ahli avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 11:00

Al-Shamal reçoit Al Ahli lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC, le lundi 23 novembre 2026. La rencontre se déroule au stade Al Bayt, avec un coup d’envoi prévu à 19 h, heure locale.

Al-Shamal aborde cette rencontre sur une série de résultats contrastés. L’équipe de David Prats a fait match nul 1-1 contre Al Ahli en Stars League il y a quelques jours. Si sa victoire 5-0 face à Al-Sailiya a apporté quelques motifs d’espoir, elle peine à trouver de la régularité en compétition continentale.

Al Ahli aborde ce match après un résultat important. L’équipe de Marino Pusic a battu Al Nassr 3-1 en Saudi Pro League vendredi. Ivan Toney a inscrit son 14e but de la saison sur penalty, contribuant à sceller la victoire et à hisser le club à la quatrième place du classement national.

La forme de Toney est exceptionnelle cette saison. L’international anglais a marqué 15 buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues. Son efficacité devant le but fait d’Al Ahli un adversaire dangereux, même à l’extérieur.

Pour Al-Shamal, la compétition continentale offre l’occasion de s’appuyer sur la dynamique acquise sur la scène nationale. Sa situation en phase de groupes reste délicate, et un résultat positif au stade Al Bayt contribuerait grandement à préserver ses espoirs de qualification.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Al-Shamal - Al Ahli.

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