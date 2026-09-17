Al-Shabab saoudien révèle la vérité sur les négociations avec Amrouta et un défenseur d'Al-Ahli

Ahmed Al-Masoud, porte-parole officiel du club saoudien d'Al-Shabab, a révélé la vérité sur les négociations avec le Marocain Houcine Ammouta, entraîneur d'Al Ahly, et Yasser Ibrahim, défenseur du Géant Rouge.

Une certaine polémique a été soulevée, au cours des derniers jours, autour de l'existence de négociations entre Al-Shabab et l'entraîneur marocain, pour prendre en main la direction technique du club saoudien dans la période à venir.

De l'autre côté, Ammouta fait l'objet de critiques médiatiques et populaires en raison des prestations d'Al Ahly lors des matchs, bien qu'il ait accumulé 13 points lors des 5 premiers matchs du Championnat d'Égypte de première division.









Al-Masoud a déclaré, dans des propos télévisés sur la chaîne « MBC Masr 2 » : « Houcine Ammouta est un entraîneur de talent qui dirige un grand club comme Al Ahly, et tout ce qui se dit sur des négociations avec lui est inexact. »

Il a ajouté : « Nous avons renouvelé notre confiance à l'entraîneur Thomas Letsch, qui a également demandé quelques changements au sein du staff technique, et nous espérons que cette confiance sera justifiée et que les résultats s'amélioreront après la trêve internationale. »

Al-Shabab occupe la quatorzième place au classement de la Saudi Pro League avec 4 points, après 7 journées disputées.

Il a poursuivi ses propos sur les informations concernant les négociations d'Al-Shabab avec Yasser Ibrahim en déclarant : « Durant la période des transferts, les spéculations se multiplient, mais nous avons recruté un défenseur et nous n'avons pas cherché à recruter Yasser Ibrahim ; ces informations sont inexactes. »

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