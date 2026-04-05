Al-Sarami : Ronaldo a refusé une offre mirobolante pour rejoindre Al-Nassr

Le Portugais Cristiano Ronaldo, star du club saoudien Al-Nassr, a refusé une offre mirobolante pour jouer dans le championnat russe.

Le journaliste Saoud Al-Sarami, ancien porte-parole du club Al-Nassr, a déclaré sur la radio « Al-Arabiya » : « Ronaldo a donné de l'argent à Al-Nassr pour aider le club saoudien à obtenir la licence asiatique ».

Il a ajouté : « Ronaldo est fidèle et respectable, car il a refusé une offre d'un milliard et 400 millions de dollars de David Beckham, président de l'Inter Miami, pour jouer en ligue américaine. »

Il a poursuivi : « Mais Ronaldo a répondu à Beckham en disant : "J'ai signé avec Al-Nassr" ».

Il a poursuivi : « De même, Donald Trump, président des États-Unis, a demandé à Ronaldo de jouer en ligue américaine, mais la star portugaise a tenu à rester en ligue saoudienne ».

Cristiano Ronaldo est lié par un contrat avec Al-Nassr jusqu’à l’été 2027.

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