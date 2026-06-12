Le sélectionneur marocain Jamal El-Salamy, à la tête de la Jordanie, admet la difficulté du groupe des « Nashama » pour la Coupe du monde 2026. Son objectif est de permettre aux siens d’acquérir de l’expérience tout en défendant avec honneur les couleurs du football jordanien.

Hors de question toutefois de jouer les figurants : la Jordanie aborde cette première participation avec humilité mais aussi avec l’ambition de marquer de son empreinte le tournoi. Tirée au sort dans le groupe 10, la sélection affrontera successivement l’Autriche le 17 juin, l’Algérie le 23 juin, puis l’Argentine le 28 juin.

Les « Nashama » entameront leur parcours le 17 juin face à l’Autriche, puis défieront l’Algérie le 23 juin, avant de conclure la phase de groupes par un rendez-vous délicat avec l’Argentine le 28 juin.

Au sujet des matchs amicaux disputés avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, il a confié à la chaîne « BeIN Sports » : « Ces derniers jours représentaient notre dernière chance de nous préparer pour la Coupe du monde, c’est pourquoi nous avons tenu à disputer des matchs de haut niveau afin que les joueurs s’habituent à affronter des adversaires de grande qualité technique. »

Il a ajouté : « Les matchs amicaux ont été utiles et ont atteint les objectifs que nous nous étions fixés ; les résultats n’étaient pas notre seule priorité. La performance de l’équipe s’est améliorée d’un match à l’autre, tous les joueurs sont prêts, et il nous reste encore cinq jours avant le premier match ; nous disposons de joueurs capables d’offrir un niveau à la hauteur de l’équipe nationale jordanienne. »

« Je suis à la tête de cette sélection depuis deux ans, j’ai tissé des liens solides avec les joueurs et nous avons tiré les enseignements de nos erreurs récentes. Il nous reste encore quelques jours pour peaufiner notre préparation en vue du match d’ouverture », a-t-il conclu.

Les Jordaniens ont déjà disputé deux rencontres de préparation : une défaite 4-1 contre la Suisse, suivie d’un revers 2-0 face à la Colombie.

Al-Salamy a également souligné la force des adversaires de son équipe dans le groupe, déclarant : « Si nous sommes réalistes, nous allons affronter des sélections expérimentées disposant de plus de ressources que nous. Nous sommes à la Coupe du monde pour apprendre et savourer cette expérience historique pour le football jordanien. »

Il a ajouté : « Nous affronterons le champion du monde lors du dernier match, et nous jouerons également contre l’une des plus fortes équipes arabes, l’équipe algérienne qui compte de nombreuses stars, ainsi que l’équipe autrichienne qui se distingue par sa force collective et sa grande discipline, et que nous affronterons lors du match d’ouverture. »

Malgré la supériorité supposée de ses rivaux, le sélectionneur assure que ses joueurs aborderont chaque rencontre avec audace : « Nous n’éprouvons aucune crainte et nous évoluerons selon nos moyens et nos qualités. Nous connaissons nos adversaires et nous entendons montrer un beau visage tout en donnant le meilleur de nous-mêmes. »

Il a conclu en exprimant l’espoir que cette participation « ouvre les portes du professionnalisme à plusieurs jeunes joueurs, afin qu’ils forment le socle de la sélection jordanienne pour les années à venir ».