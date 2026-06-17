Jamal Al-Salamy, le sélectionneur de la Jordanie, estime que la défaite 1-3 des Nashama face à l’Autriche lors de leur premier match de la Coupe du monde 2026 ne reflète pas fidèlement la rencontre.

Au micro de beIN Sports après la rencontre de ce mercredi, il a ajouté : « Après deux semaines d’affrontements contre la Suisse puis la Colombie, on a vu aujourd’hui un autre visage des Nashama et je suis fier de la performance des joueurs ; le score ne reflète pas la réalité du match. »

« Nous avons concédé un but en première période et nous avons tenté de réagir. Nous nous sommes créés des occasions que nous n’avons pas su concrétiser ; il faut faire mieux. À la mi-temps, nous avons échangé avec les joueurs, nous avons égalisé et atteint notre meilleur niveau, mais l’interruption a perturbé les joueurs mentalement et quelques détails ont permis à l’adversaire de marquer le deuxième but », a-t-il analysé.

Il a également souligné la valeur de l’adversaire : « L’équipe autrichienne compte dans ses rangs des joueurs du Bayern Munich et du Borussia Dortmund ; elle possède de réels atouts et des gabarits imposants. Nous avons tenté de revenir au score, mais la chance n’était pas de notre côté. »

Il a ajouté : « Yazan Al-Arab s’est projeté vers l’avant pour nous aider sur les centres, mais nous n’avons pas réussi. Dans l’ensemble, c’est une expérience et je suis satisfait de la prestation des joueurs ; je les ai remerciés dans les vestiaires. »

« La meilleure preuve que nous étions à la hauteur, c’est qu’Alwan a remporté le titre d’homme du match alors qu’il était absent depuis près de quatre mois », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la prochaine rencontre face à l’Algérie, Al-Salamy a répondu : « Nous avons tous deux perdu notre premier match. L’essentiel sera de retrouver notre plein potentiel physique ; le niveau affiché contre l’Autriche peut nous servir pour la suite. »

Il conclut : « Nous allons affronter nos frères algériens, qui comptent dans leurs rangs des joueurs exceptionnels. Nous espérons être à la hauteur, offrir un beau spectacle et obtenir un résultat plus favorable que celui d’aujourd’hui. »

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Rappelons que la sélection jordanienne participe à la Coupe du monde 2026 pour la première fois de son histoire. Elle affrontera l’Algérie lors de son deuxième match de groupe mardi prochain, avant de clôturer la phase de poules par une rencontre face à l’Argentine dimanche 28 juin.

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