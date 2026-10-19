Le Marocain Jamal Sellami, entraîneur d'Al Fateh, a adressé un message d'excuses aux supporters de son équipe, après la défaite spectaculaire face à Al Khaleej sur le score de 3-2, lors de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

Al Fateh avait pris l'avantage grâce aux buts de Lukas Haraslin et de Kanga aux 33e et 60e minutes, mais Al Khaleej s'est révolté et a inscrit 3 buts consécutifs pour s'emparer de 3 points précieux.

Moussa Barrow a réduit l'écart en signant le premier but d'Al Khaleej à la 78e minute, avant que Joshua King n'égalise à la 84e minute.

Omar Mascarell a ensuite marqué le but de la victoire pour Al Khaleej à la 90e+3, portant le total de son équipe à 12 points, à la dixième place, tandis qu'Al Fateh reste bloqué à 6 points, à la 16e position.

Le compte du club d'Al Fateh sur le réseau social X a publié les déclarations de Jamal Sellami à l'issue de la rencontre.

L'entraîneur marocain a déclaré : « Je présente mes excuses aux supporters d'Al Fateh pour le résultat négatif de ce match, et nous apprécions leur soutien et leur appui à l'équipe. »

Il a ajouté : « Nous avons besoin d'un travail important, notamment au niveau du banc, afin d'améliorer l'équipe et d'afficher un meilleur visage. »

Sellami a poursuivi : « Nous connaissions l'importance de ce match, nous l'avons bien abordé et nous avons réussi à marquer deux buts, mais l'équipe d'Al Khaleej possède des joueurs de qualité qui ont fait la différence. »

Et de conclure : « Hossam Al Sadeq possède de bonnes qualités et a livré une prestation acceptable, mais il a besoin de plus de temps. »

Al Fateh avait engagé Jamal Sellami le 8 octobre courant pour diriger l'équipe, après le départ de Khaled Al Atwi.