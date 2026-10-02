Le site « Transfermarkt », spécialisé dans les valeurs marchandes des joueurs, a dévoilé la liste des 10 joueurs les plus chers du championnat allemand, après la mise à jour des valeurs marchandes du mois d'octobre.

Le Bayern Munich domine le classement avec huit joueurs, contre deux seulement pour le Borussia Dortmund.

Le Français Michael Olise, ailier du Bayern Munich, prend la tête de la liste avec une valeur marchande de 180 millions d'euros, après une hausse de 10 millions d'euros lors de la dernière mise à jour.

Olise devance ainsi de 90 millions d'euros le deuxième du classement, son coéquipier Aleksandar Pavlović, dont la valeur s'est stabilisée à 90 millions d'euros.

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Jamal Musiala arrive en troisième position avec une valeur de 80 millions d'euros, après une baisse de 20 millions d'euros, ce qui en fait le seul joueur de la liste dont la valeur a reculé lors de cette mise à jour, et ce après sa récente blessure.

Le défenseur français Dayot Upamecano se classe quatrième avec une valeur de 75 millions d'euros, puis le Colombien Luis Díaz cinquième avec une valeur de 70 millions d'euros, la valeur d'aucun des deux n'ayant changé.

Felix Nmecha, milieu de terrain du Borussia Dortmund, occupe la sixième place avec une valeur de 65 millions d'euros, après une hausse de 10 millions d'euros, ce qui en fait le joueur le plus cher de la liste en dehors du Bayern Munich.

Lennart Karl et l'Anglais Harry Kane, duo du Bayern Munich, se partagent la septième place avec une valeur de 60 millions d'euros chacun. De leur côté, Ismaël Saibari, joueur du Bayern, et Nico Schlotterbeck, défenseur de Dortmund, se partagent la neuvième place avec une valeur de 55 millions d'euros chacun.

La liste complète des 10 joueurs les plus chers de Bundesliga (octobre) :

Michael Olise (Bayern Munich) : 180 millions d'euros (+10) Aleksandar Pavlović (Bayern Munich) : 90 millions d'euros Jamal Musiala (Bayern Munich) : 80 millions d'euros (−20) Dayot Upamecano (Bayern Munich) : 75 millions d'euros Luis Díaz (Bayern Munich) : 70 millions d'euros Felix Nmecha (Borussia Dortmund) : 65 millions d'euros (+10) Lennart Karl (Bayern Munich) : 60 millions d'euros Harry Kane (Bayern Munich) : 60 millions d'euros Ismaël Saibari (Bayern Munich) : 55 millions d'euros Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) : 55 millions d'euros



