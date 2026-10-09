Al-Ahli a signé une victoire précieuse et méritée aux dépens de son hôte Al-Fateh sur le score de (4-0), lors de la rencontre disputée ce vendredi soir au stade Midan Tamweel Al-Oula à Al-Ahsa, dans le cadre des compétitions de la Saudi Pro League.

Al-Ahli a imposé sa domination sur le déroulement du jeu dès les premières minutes et a menacé la cage des locaux très tôt, lorsque Al-Juhani s'est élevé sur un centre bien dosé à la cinquième minute pour placer une tête puissante que le gardien d'Al-Fateh, Schmeichel, a brillamment détournée. Al-Ahli a poursuivi son pressing par une frappe à ras de terre puissante aux abords de la surface de sa star Trincão à la dixième minute, que Schmeichel a de nouveau repoussée avec brio.

Le gardien d'Al-Fateh n'a pas cessé de sauver son équipe, poursuivant son récital en détournant un ballon enroulé dangereux frappé par Toney à la 19e minute, qu'il a renvoyé en corner. Al-Ahli a failli traduire sa domination en but à la 24e minute, à la suite d'une tête dangereuse d'Atangana qui a heurté le poteau, avant que Gonçalves ne tire un ballon enroulé passant de peu à côté du poteau à la 29e minute.

Le pressing d'Al-Ahli a porté ses fruits avec le but d'ouverture à la 31e minute, après un centre à ras de terre envoyé par Gonçalves et repoussé par Schmeichel, retombant devant Trincão qui l'a repris d'une frappe directe logée au fond des filets.

Avant la fin de la première période, Al-Fateh a failli arracher l'égalisation à la deuxième minute du temps additionnel, à la suite d'une erreur d'Al-Suleiman en renvoyant le ballon à son gardien, dont Kanga s'est emparé pour se retrouver seul face au gardien et tirer un ballon qui est curieusement passé à côté du poteau.

En seconde période, Al-Ahli a poursuivi son efficacité offensive et a réussi à ajouter le deuxième but tôt, à la 50e minute, d'une manière similaire au premier but : le gardien Schmeichel a repoussé un autre centre à ras de terre, que Trincão a repris directement au fond des filets, inscrivant son deuxième but personnel.

L'attaquant Toney a porté le coup de grâce aux locaux en inscrivant le troisième but à la 60e minute, profitant d'une passe en profondeur bien ajustée pour se retrouver seul face au gardien d'Al-Fateh et la placer habilement d'un ballon piqué logé au fond des filets.

Al-Ahli a ajouté le quatrième but à la 89e minute d'une frappe d'Al-Juhani depuis l'intérieur de la surface qui a effleuré les doigts de Schmeichel avant de se loger au fond des filets.

Avec ce résultat, Al-Ahli porte son total à 15 points, se hissant ainsi à la cinquième place du classement du championnat, tandis que le total d'Al-Fateh reste figé à 3 points, occupant la dix-septième place, avant-dernière.