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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Al-Rakraki en fait les frais… Petković, nouvelle victime du « complexe de la patrie » en Coupe du monde

V. Petkovic
W. Regragui
Suisse vs Algérie
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L'entraîneur marocain, né en France, a été battu par les Bleus en 2022.

Lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, le match Algérie-Suisse a perpétué une des ironies les plus singulières de l’épreuve : Vladimir Petković n’a pas réussi à éliminer la sélection de son pays d’origine, aucun entraîneur n’ayant donc encore battu son équipe nationale en phase à élimination directe.

Selon les données de l’expert espagnol « Mr. Sheep », aucun technicien, qu’il soit natif ou naturalisé, n’a jamais éliminé la sélection de son pays d’origine dans une phase à élimination directe de la Coupe du monde.

Né en Bosnie, détenteur d’un passeport suisse et aux commandes de l’Algérie face à la Suisse, Petković est devenu le sixième entraîneur à tenter de briser cette règle, avant de s’incliner 2-0.

Walid Regragui, l’ancien sélectionneur du Maroc, avait lui aussi connu l’amertume de ce dilemme : né à Corbeil-Essonnes et de nationalité française, il s’était incliné 0-2 face aux Bleus en demi-finale de l’édition 2022.

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Avant eux, Joseph Nagi (Suède 1938 contre Hongrie), Karl Raban (Suisse 1954 contre Autriche), Valdez Pereira « Didi » avec le Pérou face au Brésil en 1970, et Ricardo La Volpe avec le Mexique face à l’Argentine en 2006.

L’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, sera le prochain à tenter de briser cette série lorsqu’il affrontera lundi prochain son pays natal, l’Espagne, dans l’un des matchs les plus attendus des huitièmes de finale de cette édition.

Soit Martínez parvient à briser cette malédiction qui perdure à travers l’histoire, soit il deviendra la septième victime.

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