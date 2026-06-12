Al-Rajoub est bloqué au Mexique… Le président de la Fédération palestinienne de football se heurte à nouveau à des difficultés pour entrer aux États-Unis

Le président de la Fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, se trouve actuellement dans la capitale mexicaine en attente d’une autorisation d’entrée aux États-Unis, au même titre que plusieurs autres dirigeants de fédérations conviés à la Coupe du monde 2026.

Cette situation fait suite au match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud, jeudi dernier, au cours duquel il a appris, comme plusieurs autres responsables accrédités, que son visa n’avait pas encore été délivré.

« Je ne pense pas qu’il soit juste d’utiliser ou d’abuser de ce pouvoir pour priver tous les footballeurs du monde de leur droit d’assister à cet événement », a-t-il déclaré à l’agence américaine Associated Press depuis Mexico.

Bien que la sélection palestinienne ne se soit pas qualifiée, la FIFA a pour usage d’inviter les dirigeants de toutes les fédérations nationales, en considérant la Coupe du monde comme une célébration quadriennale de l’unité planétaire.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait promis l’année dernière que « tout le monde serait le bienvenu au Canada, au Mexique et aux États-Unis pour la Coupe du monde de l’année prochaine. Nous travaillons d’arrache-pied pour y parvenir ».

Sur le terrain, le constat est toutefois différent : les États-Unis ont déjà refusé l’entrée à plusieurs délégations, parmi lesquelles un arbitre somalien et le photographe Talal Salah, qui accompagnait l’équipe nationale irakienne et a été retenu plus de dix heures avant d’être refoulé.

Face à la polémique, Infantino a reconnu que la FIFA cherchait des solutions, mais qu’elle ne pouvait pas contraindre les États : « Nous devons accepter que nous ne sommes pas les rois du monde, capables de contrôler les gouvernements et les forces de police », a-t-il ajouté. « Nous essayons toujours de trouver des solutions – toujours… Nous sommes une organisation sportive, nous faisons de notre mieux avec les moyens dont nous disposons. »

Le département d’État américain, qui n’a pas commenté directement le cas de Rajoub, avait déjà durci l’année dernière les conditions d’entrée pour les détenteurs de passeports palestiniens, ciblant notamment les personnes ayant travaillé pour l’Autorité palestinienne, et avait même annulé en septembre le visa du président Mahmoud Abbas pour l’Assemblée générale des Nations unies.