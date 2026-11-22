Comment regarder Al Quwa Al Jawiya - Al-Gharafa avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 5 23 nov. 2026 - 13:15

Al Quwa Al Jawiya reçoit Al-Gharafa en Ligue des champions Élite de l’AFC. Les deux clubs cherchent à remonter au classement de la zone Ouest. Le lieu et l’heure du coup d’envoi n’ont pas encore été confirmés.

L’équipe irakienne aborde ce match avec des résultats contrastés sous la direction de Fathi Al Jabal. Elle a remporté son dernier match de championnat, 3-2 contre Al-Gharraf, après une défaite face à Al Karkh deux semaines plus tôt.

Son bilan sur la scène continentale est lui aussi irrégulier. Al Quwa Al Jawiya a battu Pakhtakor Tashkent 1-0 fin octobre, puis s’est incliné face à Al-Wasl lors d’un match ouvert plus tôt ce mois-ci.

Al-Gharafa reste sur une victoire 3-2 contre Al-Arabi en Stars League, qui a mis fin à une série de deux défaites consécutives. L’équipe de Pedro Martins avait besoin de ce regain après une lourde soirée sur la scène continentale.

Cette soirée s’est soldée par une défaite 5-0 contre Al Qadsiah, qui pèse sur son bilan dans cette compétition. Al-Gharafa avait également perdu 2-1 contre Al Ahli lors de sa première rencontre de cette série.

Les deux équipes occupent la seconde moitié du classement de la zone Ouest : les points comptent donc pour chacune d’elles. Voici comment suivre le match.

Les informations officielles sur la diffusion de cette rencontre ne sont pas disponibles pour le moment. Les détails concernant la chaîne TV et le streaming en direct seront ajoutés dès leur confirmation.

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