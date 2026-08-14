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Al-Qahtani critique Al-Ahli : une joie exagérée, et Diriyah était meilleur !

Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Yasser Al-Qahtani, ancienne star d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, a critiqué le niveau d'Al-Ahli lors de la confrontation face à Al-Diriyah, en ouverture de la Roshn League, malgré la victoire du club, qui a engrangé ses trois premiers points de la nouvelle saison.

Al-Qahtani estime qu'Al-Ahli n'a pas livré une prestation justifiant une telle célébration du résultat, soulignant qu'Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn League, a été le meilleur des deux dans de nombreux aspects du match.

Al-Qahtani a déclaré sur le réseau « Thmanyah » : « La joie des joueurs d'Al-Ahli est franchement exagérée, l'équipe a été mauvaise et Al-Diriyah a livré un grand match. »

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Il a précisé qu'une victoire lors de la première journée ne signifie pas nécessairement que l'équipe a affiché le visage attendu, affirmant qu'Al-Ahli a été chanceux à certains moments du match et n'a pas imposé sa supériorité à son adversaire.

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Al-Qahtani a ajouté : « Je comprends que l'on entame la saison sans être à pleine puissance, mais Al-Diriyah a été meilleur dans tous les domaines », en référence au fait que l'écart d'expérience et de moyens entre les deux équipes ne s'est pas manifesté comme prévu sur le terrain.

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L'ancienne star d'Al-Hilal considère qu'Al-Diriyah a réussi à livrer une performance solide face à l'un des clubs les plus en vue de la Roshn League, et qu'il aurait pu repartir avec un meilleur résultat s'il avait mieux exploité les occasions qui se sont présentées à lui.

Al-Qahtani a conclu ses propos en affirmant que le gaspillage des occasions par Al-Diriyah a été l'une des principales raisons de sa défaite, précisant : « Si Al-Diriyah avait converti ses occasions, tout aurait été différent, mais la chance ne leur a pas souri aujourd'hui. »

Ainsi, Al-Qahtani a posé un point d'interrogation précoce sur le niveau d'Al-Ahli, malgré la victoire, affirmant que le véritable jugement sur l'équipe se fera au fil des matchs et avec la montée en régime de la compétition.

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