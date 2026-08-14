Yasser Al-Qahtani, ancienne star d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, a critiqué le niveau d'Al-Ahli lors de la confrontation face à Al-Diriyah, en ouverture de la Roshn League, malgré la victoire du club, qui a engrangé ses trois premiers points de la nouvelle saison.

Al-Qahtani estime qu'Al-Ahli n'a pas livré une prestation justifiant une telle célébration du résultat, soulignant qu'Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn League, a été le meilleur des deux dans de nombreux aspects du match.

Al-Qahtani a déclaré sur le réseau « Thmanyah » : « La joie des joueurs d'Al-Ahli est franchement exagérée, l'équipe a été mauvaise et Al-Diriyah a livré un grand match. »

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Il a précisé qu'une victoire lors de la première journée ne signifie pas nécessairement que l'équipe a affiché le visage attendu, affirmant qu'Al-Ahli a été chanceux à certains moments du match et n'a pas imposé sa supériorité à son adversaire.

Al-Qahtani a ajouté : « Je comprends que l'on entame la saison sans être à pleine puissance, mais Al-Diriyah a été meilleur dans tous les domaines », en référence au fait que l'écart d'expérience et de moyens entre les deux équipes ne s'est pas manifesté comme prévu sur le terrain.

L'ancienne star d'Al-Hilal considère qu'Al-Diriyah a réussi à livrer une performance solide face à l'un des clubs les plus en vue de la Roshn League, et qu'il aurait pu repartir avec un meilleur résultat s'il avait mieux exploité les occasions qui se sont présentées à lui.

Al-Qahtani a conclu ses propos en affirmant que le gaspillage des occasions par Al-Diriyah a été l'une des principales raisons de sa défaite, précisant : « Si Al-Diriyah avait converti ses occasions, tout aurait été différent, mais la chance ne leur a pas souri aujourd'hui. »

Ainsi, Al-Qahtani a posé un point d'interrogation précoce sur le niveau d'Al-Ahli, malgré la victoire, affirmant que le véritable jugement sur l'équipe se fera au fil des matchs et avec la montée en régime de la compétition.