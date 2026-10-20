Le Néerlandais Tijjani Reijnders, milieu de terrain d'Al-Qadsiah, a ébranlé le trône d'Al-Hilal en Roshn Saudi League et a propulsé son équipe en tête grâce à un but dans les dernières secondes.

Al-Qadsiah s'est imposé sur la pelouse d'Al-Taawoun sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi, sur le terrain de ces derniers à Bouraïda, pour le compte de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

L'unique but d'Al-Qadsiah a été inscrit par son joueur néerlandais Tijjani Reijnders, à la sixième minute du temps additionnel de la seconde période, d'une frappe puissante à l'intérieur de la surface de réparation.

Cette victoire place Al-Qadsiah en tête du classement du championnat saoudien avec 25 points, avec une seule longueur d'avance sur Al-Hilal, deuxième, même si « le Leader » a disputé un match de moins.

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Ainsi s'annonce bouillante la rencontre tant attendue entre les deux équipes, vendredi prochain, lorsque Al-Hilal se rendra chez Al-Qadsiah, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, dans l'espoir de reprendre la tête.

Rappelons qu'Al-Hilal a disputé un match de moins qu'Al-Qadsiah en Roshn Saudi League, après le report de sa confrontation contre Al-Riyadh, qui devait se tenir vendredi dernier et qui sera jouée en décembre prochain.