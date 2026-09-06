Le club d'Al-Qadsiah a poursuivi le renforcement de son effectif avec des recrues en provenance de Manchester City, après avoir annoncé la signature du jeune Français Mohamed Sanjari, qui devient ainsi le deuxième joueur à rejoindre « les Chevaliers » depuis les rangs du club anglais lors de l'actuel mercato estival, après le Néerlandais Tijjani Reijnders.

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Al-Qadsiah a officialisé la signature de Sanjari en provenance de Manchester City, afin de renforcer l'effectif de l'équipe première de football, dans le cadre de la stratégie du club visant à investir dans les jeunes talents et à consolider sa formation pour la compétition durant la saison en cours.

Le compte officiel d'Al-Qadsiah a publié l'annonce du transfert sur les réseaux sociaux, souhaitant la bienvenue au nouveau joueur avec la formule : « Qadsaoui à la dernière minute », en référence à la conclusion de l'accord dans les dernières heures du mercato estival.

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Sanjari a signé un contrat avec Al-Qadsiah courant jusqu'en 2029, une démarche qui reflète la volonté du club de bâtir une équipe solide pour l'avenir, après avoir déjà finalisé le transfert de Reijnders depuis Manchester City lors de l'actuel mercato.

Les photos officielles de la présentation du joueur ont révélé qu'il portera le maillot numéro 30 avec Al-Qadsiah, entamant ainsi sa nouvelle aventure sur les pelouses saoudiennes, après avoir rejoint « les Chevaliers » en provenance de Manchester City.