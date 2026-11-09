Al-Qadsiah s'invite dans la cour des grands : une nomination saoudienne pour un prix mondial sur le marché des transferts

Le club d'Al-Qadisiyah a marqué une présence saoudienne remarquée sur la scène footballistique mondiale, après avoir intégré la liste des candidats au prix de la meilleure équipe de recrutement de joueurs pour l'année 2026, décerné par la plateforme « Transferroom », devenant ainsi le premier club saoudien à concourir pour cette récompense depuis sa création.

L'annonce des nominations a été faite lors d'un événement organisé par la plateforme dans la capitale portugaise, Lisbonne, au moment où le nombre de transactions réalisées via son marché numérique a atteint 10 000, une étape qui reflète l'expansion de son activité au sein de l'industrie du football et du secteur des transferts.

Une concurrence avec des clubs européens et internationaux

La liste des candidats au prix de « l'équipe de recrutement de joueurs de l'année » comprend 10 clubs de différents continents, en tête desquels figure Al-Qadisiyah d'Arabie saoudite, aux côtés de l'Atlético Madrid, du PSV Eindhoven, de Stuttgart, du Club Bruges et de Sunderland, ainsi que de Flamengo, d'Orlando City, de Viking et du Dinamo Zagreb.

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Cette nomination place le club saoudien en concurrence avec des institutions footballistiques disposant d'expériences variées dans la détection des talents et la construction des effectifs. Elle représente également une reconnaissance du travail lié au dossier des transferts, qui ne se limite pas au recrutement de noms prestigieux, mais englobe la sélection des joueurs en fonction des besoins techniques et des plans sportifs à long terme, tout en tenant compte des aspects économiques.

Des prix qui célèbrent l'industrie du football

« Transferroom » organise la première édition de ses prix afin de récompenser l'excellence dans de multiples domaines au sein de l'industrie du football, comprenant la meilleure agence de joueurs, l'équipe de gestion des prêts, l'équipe de recrutement, l'intelligence et l'innovation, ainsi que le prix du dirigeant de l'année.

La cérémonie de remise des prix est prévue lundi dans la ville portugaise d'Estoril, les listes finales et les lauréats devant être déterminés par le vote des professionnels et des experts du secteur du football, ce qui confère aux récompenses un caractère professionnel lié aux avis des spécialistes du marché des transferts.

La plateforme « Transferroom » a été fondée en 2016 en tant que marché numérique reliant les clubs aux agents de joueurs, et fournit des outils pour rechercher et promouvoir les talents ainsi que pour communiquer au sujet des transferts et des prêts. Son réseau compte plus de 800 clubs dans plus de 130 championnats à travers le monde, ce qui fait de la nomination d'Al-Qadisiyah une étape remarquable dans le parcours de la présence des clubs saoudiens au sein de ce système.