Comment regarder Al Qadsiah contre Al-Fayha avec un VPN

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Présentation du match

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 12:30 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah reçoit Al-Fayha au stade Prince Saud bin Jalawi de Khobar, en Saudi Pro League. L’équipe de Brendan Rodgers entend prolonger sa bonne série, qui lui permet de se rapprocher du sommet du classement.

Qadsiah aborde ce match en grande forme. Après avoir écrasé Al Riyadh 6-0 en championnat, le club a surclassé Al-Gharafa 5-0 en Ligue des champions Élite de l’AFC. Il occupe la deuxième place de la Saudi Pro League avant cette rencontre.

Cette victoire en compétition asiatique est historique pour le club, puisqu’il s’agit de la plus large de son histoire dans ces compétitions. Mohammed Abu Shamat, Julian Quiñones, Yasser Al-Shahrani et Mohammed Al-Qahtani ont marqué au Qatar.

Al-Fayha, entraîné par Fabio Carille, arrive dans un tout autre état d’esprit. Treizième du championnat et irrégulier, le club peut néanmoins tirer des motifs d’encouragement de sa dernière sortie, une victoire 4-1 contre Al-Faisaly, avant son déplacement à Khobar.

Alors que Qadsiah vise également un beau parcours en Coupe du Roi et disputera une demi-finale de Supercoupe contre Al Ahli en décembre, Rodgers voudra préserver la dynamique de son équipe en championnat. Al-Fayha devra être à son meilleur niveau pour contrarier un adversaire en pleine réussite.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Saudi Pro League.

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